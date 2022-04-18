兒童可打莫德納！衛福部臉書被灌爆 網：恐龍家長難伺候
衛福部食藥署拍板，6至11歲兒童可接種莫德納疫苗半劑型，2劑間隔28天，但卻家長卻不滿狂批將孩子當成「白老鼠」，紛紛湧入衛福部臉書開罵，並提出希望可以比照高中生打BNT疫苗，引來兩派網友爭論，一方認為有疫苗打就好，直言「恐龍家長難伺候」，另一方則說配套措施不完善，要求要「國外兒童都打什麼，我們就打什麼」。
食藥署核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升(含50微克的mRNA，為成人劑量的一半)，兩劑施打間隔28天，並在17日由中央流行疫情指揮中心宣布。
對此，部分家長提出質疑，認為國外都是打BNT疫苗，湧入衛福部臉書表達立場「不支持開放」、「還是觀望」、「能不能有BNT趕快進來，不要只有單一選項」，並表示「政府必須同時購買BNT跟我們大人接種一樣，讓孩童可以有選擇，孩子們不該只有單一選項『莫德納』」
但面對諸多家長們的反應，大批網友聲援衛福部，在家長們留言底下回應「替cdc好累，怎樣做怎樣錯」、「英國也讓孩子打莫德納」、「看數據就知道沒什麼好挑」、「兩個疫苗效果和安全性都是半斤八兩」，直言「恐龍家長難伺候」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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