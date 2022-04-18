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居家隔離第二天　柯文哲、黃珊珊狀態良好照常遠距離辦公

▲台北市長柯文哲13日於府內接待的外賓，因為傳出確診的緣故，柯文哲與副市長黃珊珊等人都被列為親密接觸者，而需要隔離10天。而柯文哲隔離至今狀態良好，上午仍透過視訊會議的方式參與北市府例行晨會。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲13日於府內接待的外賓，因為傳出確診的緣故，柯文哲與副市長黃珊珊等人都被列為親密接觸者，而需要隔離10天。而柯文哲隔離至今狀態良好，上午仍透過視訊會議的方式參與北市府例行晨會。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-18 11:36:422022-04-18 11:48:07

新冠肺炎疫情在全台灣蔓延，台北市政府內近日也數度出現確診者，除了發言人團隊因為有替代役確診而遭隔離外，就連台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，也因日前在府內接待的外賓傳出確診，而導致需要隔離10天。不過台北市政府方面表示，柯文哲與黃珊珊兩人狀況一切正常，今（18）日上午也照常以視訊會議的方式召開晨會。

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北市府方面表示，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊於昨日起展開居家隔離，目前兩人身體狀況一切正常。配合北市府本週開始實施居家辦公及分流演練，柯文哲今日7時30分照常線上主持晨會及防疫會議，北市府各項市政工作均照常運作，不受影響。

▲台北市長柯文哲（上排中間）與副市長黃珊珊（上排最右），因為日前在府內接待的外賓傳出確診，因此需要隔離10天。不過兩人都採取遠距辦公的方式，透過視訊會議照常進行例行晨會。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲（上排中間）與副市長黃珊珊（上排最右），因為日前在府內接待的外賓傳出確診，因此需要隔離10天。不過兩人都採取遠距辦公的方式，透過視訊會議照常進行例行晨會。（圖／台北市政府提供）
北市府強調，柯文哲在防疫會議中，針對近來全台本土確診數不斷飆升提出警示，認為全台各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流，以免重蹈香港覆轍。柯文哲市長也憂心，被居家隔離人數越來越多，社會機能可能因此癱瘓，要想辦法以保經濟不受影響。

北市府最後表示，柯文哲也在會議中，針對中央規劃施打兒童疫苗計畫，責成相關單位參考國外案例，提出專案報告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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