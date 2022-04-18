中職／府城獅吼宮正式亮相！歡迎參拜

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2021統一獅廟宇季以傳統獅王神轎為主軸，和廟宇文化結合各式活動，並將台南棒球場變身廟宇文化特色，結合燈籠、神偶與特殊活動，充分融入廟宇文化主題。今年2022年獅隊有球必應廟宇季2.0活動，為了讓活動更多元豐富好玩，創立「府城獅吼宮」，也設計專屬圖騰，其意向結合府城劍獅設計，而「府城獅吼宮」也將以萊恩獅王為主神，搭配期獅王神轎，而宮廟視覺設計結合「獅子滾繡球，好運在後頭」意涵，本次系列主題活動，預計在4 月底完成場外廟宇季佈置，屆時也將配合球賽現場推出一系列好玩活動，並且推出廟宇季主題商品球衣等廟宇小物提供喜歡廟宇文化民眾一起參與，也歡迎府城獅吼宮信眾，自4月底起，可蒞臨台南棒球場進行趣味參拜打卡活動，詳細活動將期公布。
2022統一獅上半季其餘尚未開賣賽事門票(5.14、5.15及7.2)，其中包括廟宇季主題日、棒籃雙獅主題日賽事，將於4.19(二) 12:00~4.21(四) 11:59開放2022年統一獅獅卡會員優先購票， 4.21(四) 12:00~4.23(六) 11:59開放統一獅兆豐聯名卡優先購票，4.23(六) 12:00將全面開賣，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統購買預售票。