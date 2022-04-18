COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／府城獅吼宮正式亮相！歡迎參拜

▲ 府城獅吼宮正式亮相！歡迎參拜。（統一獅提供）
▲ 府城獅吼宮正式亮相！歡迎參拜。（統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-18 11:52:47

上週末、週日連續兩天「大嘻哈獅代」主題日，滿滿嘻哈主題元素給棒球迷不一樣的音樂盛會，接下來即將推出2022年統一7-ELEVEN獅上半季第三檔主題活動「統一獅有球必應 2.0廟宇季」，預計於5 月12~15台南棒球場熱鬧登場，去年2021年獅隊首次結合在地廟宇「南鯤鯓代天府」、「安平開台天后宮」及「龍崎文衡殿」共同合作，推出有球必應廟宇季主題活動，獲得球迷好評及迴響，結合台南廟宇文化特色企劃，引起球迷關注參與，也成為獅隊特色主題活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2021統一獅廟宇季以傳統獅王神轎為主軸，和廟宇文化結合各式活動，並將台南棒球場變身廟宇文化特色，結合燈籠、神偶與特殊活動，充分融入廟宇文化主題。今年2022年獅隊有球必應廟宇季2.0活動，為了讓活動更多元豐富好玩，創立「府城獅吼宮」，也設計專屬圖騰，其意向結合府城劍獅設計，而「府城獅吼宮」也將以萊恩獅王為主神，搭配期獅王神轎，而宮廟視覺設計結合「獅子滾繡球，好運在後頭」意涵，本次系列主題活動，預計在4 月底完成場外廟宇季佈置，屆時也將配合球賽現場推出一系列好玩活動，並且推出廟宇季主題商品球衣等廟宇小物提供喜歡廟宇文化民眾一起參與，也歡迎府城獅吼宮信眾，自4月底起，可蒞臨台南棒球場進行趣味參拜打卡活動，詳細活動將期公布。


2022統一獅上半季其餘尚未開賣賽事門票(5.14、5.15及7.2)，其中包括廟宇季主題日、棒籃雙獅主題日賽事，將於4.19(二) 12:00~4.21(四) 11:59開放2022年統一獅獅卡會員優先購票， 4.21(四) 12:00~4.23(六) 11:59開放統一獅兆豐聯名卡優先購票，4.23(六) 12:00將全面開賣，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統購買預售票。


MLB／混血王子達比修有首勝！生涯80勝排日投手第二

日職／佐佐木朗希先發　東京電視台狂插74則廣告被罵翻

日職／佐佐木朗希衝擊的投球！美媒狂讚：日本天才投手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀