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藍委籲中央請郭董出面買BNT　陳時中：鴻海有在協助

▲有立委詢問，是否考慮在此請鴻海創辦人郭台銘出面協助採購BNT疫苗，陳時中說，其實鴻海在這段時間都有在幫忙。（圖／資料照）
▲有立委詢問，是否考慮在此請鴻海創辦人郭台銘出面協助採購BNT疫苗，陳時中說，其實鴻海在這段時間都有在幫忙。（圖／資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-18 12:04:10

國內疫情高峰再起，本土確診個案屢創高峰，也讓不少家長擔心還沒有接種過疫苗的12歲以下孩童，BNT兒童疫苗採購也成為焦點。國民黨立委徐志榮今（18）日上午於立法院衛環委員會質詢時指出，政府去年在採購BNT時就遭遇困難，此次是否考慮在此請鴻海創辦人郭台銘出面協助？衛福部長陳時中則說，此次購買困難是因為牽涉到的單位多，「不過其實鴻海在這段時間都有在幫忙」。

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陳時中日前預估，我國在此波疫情，確診總人數將達到300萬人規模，隨著校園停課標準放寬，不少家長也擔心學童染疫風險，而除了莫德納疫苗外，中央也將採購BNT專為12歲以下兒童研製的兒童劑型，不過卻還沒有進一步消息。

徐志榮質詢時表示，洽談已經進行了一兩個月，好像遇到一些困難，不禁讓人想到去年購買也是如此，但在慈濟、郭台銘等單位出面後才得以採購，既然中央由採購遇到困難，有沒有考慮再請郭台銘出面，並由政府出資，向廠商洽談？

陳時中回應，原本的BNT疫苗採購本來牽涉到的是三方，例如BNT、上海復星、我國政府或是BNT、上海復星、郭台銘，不過由於現在的兒童疫苗是輝瑞的，世界其他的地區都是輝瑞在販售，不過由於上海復星負責台港澳中國大陸地區的代理權，因此在洽談上又更複雜一些，不過陳時中也補充，「其實鴻海在這段時間都有在幫忙」。
 

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