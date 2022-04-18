要吃又要喝！高雄三線一警官貪汙　重判11年定讞

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檢方查出，2013年承包中油大林煉油廠工程的劉姓業者，為招待廠商及員工，同年9月頂下該區一間越南小吃店，從事脫衣陪酒生意，但開業以來不時被警方臨檢，於是劉男在同年11月間找上督察孫啟義到店裡「坐坐」。
孫在店裡暗示劉男「這要給人家拜託的，多少也要包個紅，加菜金」，劉男回稱「孫大哥，你跟他們比較熟，你幫我轉交。」
後來，孫啟義趁警友會餐會時，將劉男交付的2萬元紅包，稱要「捐」給派出所當加菜金，所長了解用意後，便以派出所經費充裕為由婉拒，2萬元紅包則落入孫啟義口袋。
案經廉政署調查，報請高雄地檢署指揮偵辦，檢廉查出，從2013年11月起至2014年12月止，孫啟義答應可協助減少臨檢次數、降低臨檢強度，陸續接受劉男提供的性招待，或幫忙孫墊付按摩店消費，孫老家修繕費、購買家具、家電等費用，都由劉男支付，總計1年內，劉男共付出約34萬9千餘元賄款。
法院審理時，孫男辯稱，雙方是舊識，經常互送禮物，並稱劉姓業者向他借款千萬元無法償還，才會誣賴他貪汙。高雄地院及高雄高分院均不採信孫男的說法，再加上劉男自首、自白犯罪，歷審認定孫啟義貪汙，重判11年、褫奪公權5年，案經最高法院駁回上訴定讞。