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要吃又要喝！高雄三線一警官貪汙　重判11年定讞

▲最高法院。（圖／翻攝google map）
▲最高法院。（圖／翻攝google map）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-18 12:06:31

高雄市警局三線一星督察孫啟義被查出涉嫌收賄、包庇色情業者，收賄醜聞曝光後，孫已被市警局停職，色情業者甚至私下抱怨孫「吃銅吃鐵，錢要拿傢俱也要拿」。最高法院今（18）日駁回上訴，孫男依《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂及不正利益罪，判處11年，褫奪公權5年確定。

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警大46期的孫啟義，2010年12月起任職高雄市警局督察室督察，主要負責市警局轄區經營脫衣陪酒的色情場所，偵查、取締、查緝的業務。

檢方查出，2013年承包中油大林煉油廠工程的劉姓業者，為招待廠商及員工，同年9月頂下該區一間越南小吃店，從事脫衣陪酒生意，但開業以來不時被警方臨檢，於是劉男在同年11月間找上督察孫啟義到店裡「坐坐」。

孫在店裡暗示劉男「這要給人家拜託的，多少也要包個紅，加菜金」，劉男回稱「孫大哥，你跟他們比較熟，你幫我轉交。」

後來，孫啟義趁警友會餐會時，將劉男交付的2萬元紅包，稱要「捐」給派出所當加菜金，所長了解用意後，便以派出所經費充裕為由婉拒，2萬元紅包則落入孫啟義口袋。

案經廉政署調查，報請高雄地檢署指揮偵辦，檢廉查出，從2013年11月起至2014年12月止，孫啟義答應可協助減少臨檢次數、降低臨檢強度，陸續接受劉男提供的性招待，或幫忙孫墊付按摩店消費，孫老家修繕費、購買家具、家電等費用，都由劉男支付，總計1年內，劉男共付出約34萬9千餘元賄款。

法院審理時，孫男辯稱，雙方是舊識，經常互送禮物，並稱劉姓業者向他借款千萬元無法償還，才會誣賴他貪汙。高雄地院及高雄高分院均不採信孫男的說法，再加上劉男自首、自白犯罪，歷審認定孫啟義貪汙，重判11年、褫奪公權5年，案經最高法院駁回上訴定讞。

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