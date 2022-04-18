媽媽市長硬起來！盧秀燕：林佳龍變更捷運路線啟人疑竇
台中捷運藍線爭議在地方選舉年成為藍綠攻防重點，台中市長盧秀燕今在議會答詢時，指自己的捷運藍線綜合規劃就是依據胡志強時代版本，一路走台灣大道。她強調「我任內沒有變（路線），是林市長（林佳龍）變了，說要與沙鹿火車站共構，事實上站址卻設在重劃區」，她強調自己「開大門走大路」，反而是林佳龍變更路線的動機「啟人疑竇」。
台中市捷運綠線已營運，藍線和橘線卻遙遙無期，近日來在市議會成為藍綠攻防議題，日前市長盧秀燕在議會答詢時表示，捷運藍線綜合規劃已送交通部1年，但交通部遲未核定通過，只要一核定馬上動工。藍營砲轟中央為了選舉蓄意「卡盧」，置台中市發展於不顧；民進黨議員則批評盧秀燕去年提出更改路線方案，不只改了5個站的位址，還將900億元預算提高到1300億元，質疑她變更路線的目的是圖利特定人士。
盧秀燕今答詢國民黨議員劉士州時，首次回擊綠營，她指胡志強市長任內規劃的捷運藍線，就是一路循著台灣大道走。「和綠線走文心路一樣，這樣最好做、徵收土地最少。」
她接著說：「我的任內沒有變路線，是林市長變了！林市長任內到了沙鹿站突然走進去（市區），這種規劃截直取彎，必須大量徵收土地、拆很多房子，增加難度。」盧秀燕指林佳龍稱捷運站要與沙鹿火車站共構，事實上距離現在的沙鹿火車站還有200多公尺，而且「站址就設在重劃區，啟人疑竇」。
盧秀燕強調：「我上任時，路線已經被林市長轉掉了，我並沒有變更路線，而是開大門走大路，一直通到台中港。」