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不滿侵烏失利！俄大亨爆料蒲亭下令毒殺防長　怒逮20將領

▲俄羅斯國防部長蕭依古先前曾傳出因心臟病發住院治療的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯國防部長蕭依古先前曾傳出因心臟病發住院治療的消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-18 12:38:00

俄羅斯自2月底揮軍入侵烏克蘭，至今已逾50天，但在烏國軍民團結抵抗之下，戰事進展緩慢，先前還傳出黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）遭到烏軍擊沉，俄裔大亨涅夫茲林（Leonid Nevzlin）爆料，俄羅斯總統蒲亭對於俄軍深感不滿，甚至與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）決裂。而蕭依古近來還因因「非自然原因」的心臟病發，正在搶救當中。另外，爆料稱蒲亭近日更以貪汙罪名，逮捕20名將領。

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綜合外媒報導，目前正在以色列流亡的涅夫茲林在臉書上爆料，稱他透過克里姆林宮消息人士得知，蕭依古近日因心臟病發送醫治療，仍無法處理任何公務。涅夫茲林聲稱，蕭依古病發原因不單純，並不是「自然原因」，很有可能是因為成為「老闆」下令暗殺的目標。

涅夫茲林表示，「蕭依古玩完了，就算能保住一命可能也已殘障。」直言蕭依古就算活下來，也很難繼續掌權。

儘管涅夫茲林的說法尚未獲得證實，但蕭依古的確銷聲匿跡一段時間。在俄羅斯出兵烏克蘭初期，擔任指揮要角的蕭依古還曾經公開發言，也常能看到他與其他高階將領與蒲亭開會，但3月上旬他突然傳出因心臟病被送進加護病房的消息。直到3月24日，蕭依古才再次出現在與蒲亭的視訊會議中，3月26日俄羅斯國防部則發布一則蕭依古在會議發言的影片。雖然蕭依古近日也仍會在新聞照片中出現，包括一場關於北極圈開發的視訊會議，但他都沒有發言。克里姆林宮發言人拒絕評論他被指健康出問題的報導，導致外界仍持續揣測他這段期間消失的真相。

▲俄羅斯國防部長蕭依古4月8日出席議員葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯國防部長蕭依古4月8日出席議員葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
另外，涅夫茲林還爆料，有約20名俄羅斯高階將領因涉嫌貪污10億美元（約台幣290億元）的軍事費用，遭到克里姆林宮徹查，並且逮捕。自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後，用於烏克蘭的軍費就陸續遭到侵吞，因此要向烏克蘭發動進攻時，軍費可能都被貪污光了。

涅夫茲林曾經是俄羅斯最富有的人之一，但俄羅斯政府2003年沒收了他的石油公司，他也被迫逃離俄羅斯，如今在以色列流亡。先前涅夫茲林還表示，因莫斯科入侵烏克蘭，他身為俄羅斯人感到慚愧，宣布放棄俄國護照。

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