不滿侵烏失利！俄大亨爆料蒲亭下令毒殺防長　怒逮20將領

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涅夫茲林表示，「蕭依古玩完了，就算能保住一命可能也已殘障。」直言蕭依古就算活下來，也很難繼續掌權。
儘管涅夫茲林的說法尚未獲得證實，但蕭依古的確銷聲匿跡一段時間。在俄羅斯出兵烏克蘭初期，擔任指揮要角的蕭依古還曾經公開發言，也常能看到他與其他高階將領與蒲亭開會，但3月上旬他突然傳出因心臟病被送進加護病房的消息。直到3月24日，蕭依古才再次出現在與蒲亭的視訊會議中，3月26日俄羅斯國防部則發布一則蕭依古在會議發言的影片。雖然蕭依古近日也仍會在新聞照片中出現，包括一場關於北極圈開發的視訊會議，但他都沒有發言。克里姆林宮發言人拒絕評論他被指健康出問題的報導，導致外界仍持續揣測他這段期間消失的真相。
另外，涅夫茲林還爆料，有約20名俄羅斯高階將領因涉嫌貪污10億美元（約台幣290億元）的軍事費用，遭到克里姆林宮徹查，並且逮捕。自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後，用於烏克蘭的軍費就陸續遭到侵吞，因此要向烏克蘭發動進攻時，軍費可能都被貪污光了。
涅夫茲林曾經是俄羅斯最富有的人之一，但俄羅斯政府2003年沒收了他的石油公司，他也被迫逃離俄羅斯，如今在以色列流亡。先前涅夫茲林還表示，因莫斯科入侵烏克蘭，他身為俄羅斯人感到慚愧，宣布放棄俄國護照。