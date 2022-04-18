蝦皮購物設4百萬獎學金　盼培育台灣新南向人才

蝦皮購物為鼓勵台灣東南亞新住民二代積極向學，今日公告「蝦皮購物東南亞新二代獎學金」計畫，總名額達130名，總獎助金額高達4百萬，期望協助台灣新南向產業人才培育。內政部資料顯示台灣有逾100萬的「新住民」和「新二代」，已佔台灣總人口3%以上成為台灣第五大族群。新二代就學人數也逐年增長，政府新南向政策亦祭出年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫，以推動國家人才培育。蝦皮購物設立「蝦皮購物東南亞新二代人才獎學金」，除了為全台清寒且優秀之新二代學生減輕就學與生活負擔，也期望藉此鼓勵新二代學生努力向學、培養各項專業才能，日後在各領域增加關鍵競爭力，進而為台灣培育優秀產業人才。
「蝦皮購物東南亞新二代人才獎學金」將頒發「優秀獎學金」及「公益助學金」兩大獎項，凡符合資格之品學兼優的東南亞新二代學生皆有資格申請。「優秀獎學金」名額共30名，以在學成績總平均85分以上或排名前20%以內為申請條件，獎助金額為每名10萬元；「公益助學金」名額則擴大至100名，凡在學成績總平均70分以上或排名前30%以內、提供低收入戶或中低收入戶證明或說明家庭狀況即可申請，將為每名獲獎者頒發1萬元助學金，兩類獎學金總金額高達4百萬。除獎助學金外，蝦皮購物更將從「優秀獎學金」獲獎者中額外評選一名提供實習機會，讓在校成績優異的新二代學生有機會將所長應用到工作領域內，迅速培養綜合軟硬實力。
蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物創立於新加坡，近年在印尼、泰國等東南亞市場成績卓越，亦培育許多東南亞當地產業人才。希望藉由設立蝦皮購物東南亞新二代人才獎學金，鼓勵台灣東南亞新二代學子勤奮好學，結合雙語優勢，協助台灣推展新南向政策。」
世新大學新二代學生何冠岳表示：「台灣的教育環境與資源豐富、政府新南向政策也為新二代提供很多機會，讓我希望在台灣完成學業，並在未來就業上發揮所長。蝦皮購物東南亞新二代人才獎學金是專門為新住民二代設立，更符合我的申請身分，所提供的豐富助學金也激勵我想提升在校表現，若能獲得實習機會更將是讓自己在同齡人中脫穎而出的難得機遇。」
「蝦皮購物東南亞新二代人才獎學金」申請辦法將於日後在蝦皮購物Shopee Careers官網及粉絲專頁公開。