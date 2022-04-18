美福臭味逾月未解　自救會帶腐肉陳情爆衝突

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自救會發起人郭姿秀指出，美福大火發生到現在超過一個月，至今整個南崁地區空氣仍瀰漫濃濃的腐肉臭味，當地的學童、民眾每天都要聞著這個臭味上學上班，「居民的感受就是每天聞那個臭味聞到很想死，30幾天來求助無門，問了很多里長民代幾乎都無人回應。」
「不要再站在第三方的立場，讓民眾獨自去對抗大企業」郭姿秀表示，希望市府出面替至少13萬受害市民，向美福代位求償，並且假扣押美福財產，避免企業脫產卸責，如果做不到，市府就要負起政治責任，就像前高雄市政府一樣，「陳菊都做得到，鄭文燦做不做得到？」，自救會要求每個家戶一人一萬元，家中若有小孩老人需加倍賠償，每戶賠償一台空氣清淨機，並賠償全南崁居民做全面健康檢查。
郭姿秀提到，因為這場大火造成的空汙問題，讓很多民眾出現乾嘔、頭痛等症狀，很多家中有小朋友或老人也引發氣喘發作送急診，嚴重影響當地居民的工作表現及生活品質。郭痛批，事發至今超過一個月，美福現場到現在還未清運完畢，原先承諾的清理時間已經跳票兩次，「一個這麼簡單的廢棄物清理問題，30幾天了，這麼大的市政府竟然處理不了？」
自救會今日帶著一箱裝有腐肉的箱子，原本希望能面交給環保局長呂理德，不過呂未出面，由環保局技正代為接收，遭自救會拒絕，並直接轉進市府堅持要親自交給呂，遭警方攔阻，雙方一度爆發推擠衝突，對於警方堅持自救會陳情不得超過拉起的紅龍，郭痛陳「政府與人民的距離就是這個紅龍柱！」。
針對自救會的指控，環保局回應，美福公司火警造成的空污異味及廢棄物未於4月12日清理完成，環保局已依空污法及廢清法共重罰600萬元。環保局於13日複查時，美福公司已將4樓廢棄物全數清除，並於14日持續6樓結構補強後且經結構技師同意後，已全面進行6樓的清除作業，截至今日早上，6樓已完成1600噸以上的廢棄物清除，環保局也要求該公司再加大清理量能，增加清除速度。
環保局表示，因火災事件所造成的損害求償，民眾有4種方式進行求償作業，包含向業者請求損害求償、向地方法院或各區公所調解委員會申請調解、向環保局申請公害糾紛調處（由直轄市或縣(市)調處委員會會議進行調處），也可向地方法院提起民事訴訟。