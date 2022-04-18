名家論壇》黎榮章／謝龍介聲量高卻暗藏隱憂？

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進一步分析謝龍介的臉書經營戰力，以今年以來的臉書貼文為例，在3月底獲黨提名後，謝的平均發文頻率由2.5天1則提升至1.4天1則；而從3項互動指標數值（按讚、留言、分享）觀察他的貼文成效，發現也有所提升：平均每則貼文的按讚數從1.5萬提升到2.6萬、回文數從717提升至1.6千、分享數從292提升至664。
值得一提的是，在互動指標中，謝龍介的貼文分享數進步最明顯。在國民黨提名拍板前，謝龍介的貼文分享數「前標」為434，提名後，分享數的「後標」變為445。分享數大量增加，更利於謝龍介在社群上曝光，讓自己被更多人看到。顯見即使在藍營艱困區，提名仍有定錨效果，台南市藍營母雞已定，雜音消弭，正式進入「選戰模式」，貼文頻率與成效明顯提升，其臉書經營成效甚至已在藍營內部站穩前段班。
不過，放眼整體網路輿情中對謝龍介的討論內容，則可發現在謝龍介高聲量、社群高戰力背後，仍暗藏重大的隱憂。分析網友今年以來對謝龍介的負面留言文字雲，發現因確定參選而聲量提升的他，也開始成為攻擊目標，招來不少批評，這些批評的內容調性很明確，就是將他和韓國瑜劃上等號，並以他過去的爭議言論當做素材，不斷地傳播、加以攻擊。
謝龍介2019年代表國民黨參加台南市第2選區立委補選，當時民進黨支持度低靡、韓流正強勁，謝龍介複製韓流的經濟戰法，將一場地方立委選戰打得轟轟烈烈，受全國關注，唯選戰最後階段的「文旦之亂」重傷謝龍介，讓他不幸落敗。這場戰役讓網友記憶猶新，文字雲當中的許多關鍵字都與之有關，例如、「文旦」、「補選」、「發大財」。
而謝龍介口才辨給，尤以一口流利台語著稱，常脫口而出許多詼諧的俗俚語；過去他在台南市議會質詢賴清德也受到不少關注，然而不時誇大的言詞，讓他的負面留言文字雲當中也出現「唬爛」、「幹話」、「造謠」等相關詞彙。
特別的是，謝龍介過去藉韓流之勢，獲得不少聲量與關注，甚至在韓國瑜聲稱自己坐車被裝追蹤器時，謝龍介也附和，引發議論。如今韓流減弱，謝的網路形象卻難甩此標籤，網友一再的用「韓國瑜」、「韓總」、「韓導」、「韓粉」、「追蹤器」等文字調侃、嘲諷。
近年選戰越來越重視網路攻防，一旦候選人在網路上被定型，恐遭人格毀滅攻擊，要撕掉標籤需花不少功夫。謝龍介的文字雲顯示，批判者將他與深藍族群的激進形象結合，一旦他在選民心中樹立起極端政治化的形象，這個定型的標籤將成為謝龍介選戰上的一大軟肋。
尤其是，台南結構是穩固的綠大於藍，2020總統大選，韓國瑜在台南的得票率是六都最低，也證明了過於激進、泛政治化的人物形象在台南並不討喜。謝龍介的聲量與社群經營在獲提名後雖更上層樓，但基於他過去的言論和個人風格，恐一步步被對手「推至極端」，被冠上韓國瑜第二名號。若維持同樣風格，而不改走中性、正向有趣的選戰打法，即便有「聲量保證」，但恐怕只能在藍營內聚取暖，對於選票上的幫助並不樂觀。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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