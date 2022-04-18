中職／暖心擁抱許哲晏　陳傑憲：沒人不想贏

中信兄弟昨日跟統一獅在台南球場交手，獅隊在12局下由許哲晏敲出高飛球，原本是判決為高飛犧牲打，讓林靖凱回本壘得分，但卻因重播輔助判決後改判，引發「餅總」林岳平不滿，被馬上趕出場。
賽後陳傑憲透過IG限時動態發文，「棒球就是如此的奧妙，不到最後永遠不知道輸贏，原以為可以拿下勝利，但對手的韌性把比賽帶到延長賽，謝謝對手讓我們年輕小獅們上了重要的一課，最後以為能夠以再見安打贏下比賽，但是這麼戲劇化的和局收場，沒有人不想贏吧？況且現場的大螢幕也沒有很明顯結果，為自己球隊爭取勝利有強烈的反應我覺得再正常不過了，今天兩隊都奮戰到最後，教練、球員、球迷們都辛苦了。」
陳傑憲表示：「愛棒球的你們，我真心很感謝，你們到場為自己喜歡的球隊，球員加油，這是選手在場上的動力，如果這麼喜歡我，請來統一為我加油，不然其實可以好好的支持你喜歡的球隊、球員就好。但也要謝謝你們讓我練抗壓性。往後請繼續支持中華職棒，有你們才會有我們球員。」
陳傑憲透過個人IG發文，「最近跟小獅子們一起在場上奮戰，感覺每場比賽都充滿了活力幹勁還有熱血，每場比賽不管輸贏，都享受著比賽的氣氛，互相鼓勵打氣互相扶持，繼續保持下去，這就是團隊，雖然過程中有許多不完美，但這些過程都是很好的經驗，
慢慢累積經驗，往後我們會更強大。」