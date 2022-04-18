快篩試劑貴國外3倍　邱臣遠：別讓人民當冤大頭應降價

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邱臣遠指出，根據勞動部的統計，去年有15%的公司不同意員工申請防疫照顧假，就算願意給防疫照顧假，也僅有13.4%給全薪、74.3%不給薪，呼籲政府儘早再度啟動防疫照顧津貼，讓勞工跟雇主都能減少負擔。
邱臣遠表示，台灣快篩價格落在300到360元之間，是國外的2至3倍，但民眾黨團卻在查閱政府公文後，卻發現2022年3月8日政府採購2種國產品牌的快篩試劑共170萬劑，採購價格是一劑新台幣59元。但為何民眾去坊間購買快篩試劑，價格卻那麼昂貴？直到最近本黨團在立院質詢揭露後，才陸續傳出快篩龍頭要開始降價。
邱臣遠懷疑這個情況接近聯合定價，呼籲公平會應啟動調查，現在「快篩試劑國家隊」成軍迎戰，千萬不能再步入「口罩國家隊」後塵，讓疫情前才不到1元的口罩，一下提高5倍。現在「快篩國家隊」到底會讓快篩變多少錢?他再度呼籲政府要將人民健康擺在第一位，儘快提供量足價低的快篩試劑，務必壓在100元以下，否則一周二次，一家四口，一個月也要花費3200元，是不小的支出。
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