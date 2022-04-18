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快篩試劑貴國外3倍　邱臣遠：別讓人民當冤大頭應降價

▲民眾黨立委邱臣遠呼籲快篩試劑降價。（資料照／記者葉政勳攝 ）
▲民眾黨立委邱臣遠呼籲快篩試劑降價。（資料照／記者葉政勳攝 ）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-18 14:06:14

新冠肺炎本土疫情嚴峻，但台灣快篩試劑比貴國外3倍，台灣民眾黨立委邱臣遠今（18）日呼籲，別讓人民當冤大頭，快篩試劑價格應降價。

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邱臣遠表示，目前本土疫情升溫，政府已宣布「防疫紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長至明年6月30日，特別預算8,393億，已經支用84%，剩下1,318億元。但至今卻連防疫物資「快篩試劑」及「疫苗」庫存都不足，甚至發生中央向地方緊急徵用，導致部分縣市防疫物資庫存告急，這讓人很難相信政府追加的預算有花在刀口上。

邱臣遠指出，根據勞動部的統計，去年有15%的公司不同意員工申請防疫照顧假，就算願意給防疫照顧假，也僅有13.4%給全薪、74.3%不給薪，呼籲政府儘早再度啟動防疫照顧津貼，讓勞工跟雇主都能減少負擔。

邱臣遠表示，台灣快篩價格落在300到360元之間，是國外的2至3倍，但民眾黨團卻在查閱政府公文後，卻發現2022年3月8日政府採購2種國產品牌的快篩試劑共170萬劑，採購價格是一劑新台幣59元。但為何民眾去坊間購買快篩試劑，價格卻那麼昂貴？直到最近本黨團在立院質詢揭露後，才陸續傳出快篩龍頭要開始降價。

邱臣遠懷疑這個情況接近聯合定價，呼籲公平會應啟動調查，現在「快篩試劑國家隊」成軍迎戰，千萬不能再步入「口罩國家隊」後塵，讓疫情前才不到1元的口罩，一下提高5倍。現在「快篩國家隊」到底會讓快篩變多少錢?他再度呼籲政府要將人民健康擺在第一位，儘快提供量足價低的快篩試劑，務必壓在100元以下，否則一周二次，一家四口，一個月也要花費3200元，是不小的支出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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