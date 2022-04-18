觀光疫情股兩樣情！台股摜破萬七 收16898點、成交量低
美期指走跌，摩根大通CEO示警年底美國經濟前景可能面臨強大威脅，台北股市今（18）日開盤跌45.52點，加權股價指數以16958.66點開出，盤中一度跌近160點，下殺來到16845點，萬七失守，終場跌105點，收在16898點，跌幅0.6%，成交金額僅新台幣2288億元。
台股今日開低走低，終場跌105點，收在16898點，跌幅0.6%，成交金額新台幣2288億元。權值股台積電盤中紅翻黑，終場跌1元，收在561元，跌0.17%。聯電同樣弱勢跌1.8%，來到46.2元。友達與群創賣壓沉重，分別跌3.4%與近2%。
而指揮中心日前宣布國人跟團出遊，必須施打3劑疫苗才可以，雖然觀光局緊急公告，畢旅、家族旅遊等5類人不受限，但今日觀光類股一片綠油油，五福、鳳凰跌逾5%，易飛網跌近5%，而長榮航與華航跌4到5%，山富幾乎一支獨秀漲逾4%。至於疫情概念股包括中化、杏輝、合世、易威、佰研、永日、雃博、優盛、天良、寶齡富錦、瑞基飆漲停，不過亞諾法跌停。
※【NOWnews 今日新聞
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