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中職／聯盟嚴懲！林岳平罰款、郭俊佑罰款6萬、禁賽3場

▲郭俊佑。（圖／資料照片統一獅提供）
▲郭俊佑。（圖／資料照片統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-18 14:30:072022-04-18 14:38:22

中信兄弟昨日跟統一獅在台南球場交手，獅隊在12局下由許哲晏敲出高飛球，原本是判決為高飛犧牲打，讓林靖凱回本壘得分，但卻因重播輔助判決後改判，引發「餅總」林岳平不滿，被馬上趕出場。

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今天聯盟作出判決，結果如下：

有關統一獅林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場案，總教練林岳平昨晚已經向聯盟表達誠摯歉意，聯盟重申理解教練與球員們求勝心切的心情，但不應過度激烈表達訴求。技術委員室觀看重播輔助判決在於追求真相，讓畫面說話，如轉播畫面無法明確推翻原判決則會維持原判，這是與所有球團的共識，大家都應該來遵從。

有關111年4月17日聯盟編號第25場例行賽，台南球場中信兄弟對戰統一7-ELEVEn賽事，第12局下半進行重播輔助判決，於宣判後成為第三出局，比賽結束。統一7-ELEVEn隊職人員向裁判員及技術委員室表達強烈抗議，因抗議行為不當，聯盟依規章球團隊職員違規懲罰規定，懲處如下：

一、林岳平總教練向地上甩帽抗議行為不當遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

二、羅昂選手向裁判員抗議行為不當，遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

三、郭俊佑教練向技術委員室丟擲頭盔，抗議行為不當，遭驅逐出場，依第十四條規定，處罰款1萬元；另丟擲頭盔抗議屬粗暴行為，依第十五條規定，對球賽相關工作人員第二項之粗暴行為，處罰款5萬元、禁賽3場，合併懲處罰款6萬元、禁賽3場。有關禁賽部分將自4月20日開始執行。

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