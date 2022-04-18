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疫情下「中市議會不中斷」　模擬「視訊質詢」機制

▲台中市議會超前佈署「視訊質詢」機制，透過電腦或手機等設備，就可「線上開會」，讓防疫期間議事不中斷(圖／柳榮俊攝2022.4. 18)
▲台中市議會超前佈署「視訊質詢」機制，透過電腦或手機等設備，就可「線上開會」，讓防疫期間議事不中斷(圖／柳榮俊攝2022.4. 18)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-18 14:19:13

因應新冠疫清升溫，染疫、隔離人數增加，台中市議會因有議員助理確診，議員施志昌正居家隔離中，議會超前佈署「視訊質詢」機制，今(18)日上午各議員在研究室「質詢」在議事堂的市府局處首長等，甚至在居家、隔離所，只要透過電腦或手機等設備，就可「線上開會」，讓防疫期間議事不中斷。模擬首日仍有部份議員畫面消失，有的畫面停格或無聲，中市議會指出，設備加強調整中，即日起若有議員有需求則可提出申請。

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台中市議會防疫採「高規格」，除了率先「視訊化」，今上午也經協商後，考量疫情嚴峻，為免參與的議員與市府官員染疫，影響健康與議事、市政推動，經議會大會決議，原定5月底的市政考察5天議程變更至6814日，其他議程依序調整，但若疫情持續加劇，則可能考慮取消，以保障大家安全。


去年新冠疫情嚴重，讓許多縣市的議會議事運作被迫暫停，台中市議會也延會。台中市議長張清照當時就催促中市議會必須加速建置視訊系統，今天正式上線。


今上午進行測試，議員、官員們也紛紛在研究室、備詢席上線參與測試。從議事堂主席台可連線到各研究室與會議室，切割畫面中也可看到、聽到每位等待發言的議員與對話；另也規畫外埠連線系統，一旦議員被居家隔離或無法進入議會，仍可透過電腦、平板或手機參與會議。


中市議會的視訊系統連表決都可進行，申請視訊會議的議員在鏡頭前舉手表示，由議事人員可清點；議會人員也會依截取畫面，紀錄議員的出席與發言狀況，視為出席記錄。


議長張清照說，台中市議會將會做好最佳的防疫準備，期望讓議事運作不受疫情干擾，順利進行並監督市政，首日測試還是有部份議員畫面停格、沒有畫面或沒有聲音等情況，議會加強調整設備，逐一排除問題。

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