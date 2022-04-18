名家論壇》韋安／國民黨何必對羅智強「趕盡殺絕」？

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羅智強在6日上午的參選記者會上，表達了3個重點：一，國民黨初選不論是民調、協調、徵召，最後提名誰，他就支持誰，不會脫黨參選；二，贏的人選不一定是他，但這也不會構成他往桃園市長這條路上努力的門檻；三，「參選在我、提名在黨」，這很清楚。
照羅的說法，已經充滿妥協和給黨中央找到「台階」下。無論國民黨在桃園市長提名上，訂定什麼初選遊戲規則，用什麼方式處理，他都全力配合，欣然接受。
原本，國民黨順著羅智強給的「台階」下，這場風波就可到此為止。結果國民黨秘書長黃健庭，下午馬上開記者會重炮回擊。
黃健庭說：「地方議員都一面倒認為羅智強很弱，因此選策會已經排除提名羅智強」。黃指出：「經過這幾天這樣一弄，好像國民黨原本落後（民進黨），現在落後的幅度更大了，甚至是Across the board（全面性）每一個人選都變成這樣。」黃還說「是有點遺憾，他（羅智強）沒有考慮到黨的整體佈局。」
黃健庭自接任國民黨秘書長以來，存在感都不高。回想一下，四大公投時，他在哪？台中立委罷免和補選時，他又發揮了什麼作用？但對羅智強參選桃園的說辭，卻大放「殺招」，直白翻譯就是「羅智強給臉不要臉，罪該萬死！」不僅對羅智強的參選機會全面封殺（「選策會已經排除提名羅智強」），而且還預告，要把年底桃園選情如果不好的「鍋」，全甩到羅智強身上。
現在，已經看不出，國民黨對於桃園選情，有什麼高深的謀略，而是把「追殺」羅智強，擺在第一要務。
黃健庭15日上午，出席在國民黨高雄市黨部舉辦「藍海戰鬥營」，面對媒體詢及高雄市長人選議題。他表示，自己曾說3月底可望提出市長人選，當時就是鎖定羅智強，羅智強某種程度也表達高度意願，後來卻突然轉向桃園參選。
還有一些親綠媒體人，也嘲諷羅智強是「拿著台灣地圖在選市長」？這有什麼，又不是「拿著世界地圖在選市長呢」？民進黨林佳龍選雙北、桃園，傳聞滿天飛，陳時中選台北、桃園，也還未定案。他們不是也拿著北台灣地圖在選嗎？
對於羅原本有意願選高雄，只是「羅生門」的說法。據了解，羅智強春節後公投謝票之旅前往高雄時，確實有高雄地方人士和民代，勸進他選高雄，但他從未表達過明確的意願。
當時與黨內高層深談此一議題的時候，黨內高層沒有明確要求羅去高雄，也沒有提出要給什麼資源讓羅去高雄作戰。只是說，「再到處走走，以後再來決定」。據悉，當時黨中央還在同步勸進李四川與高金。
而當羅智強「到處走走」，做下決定要選桃園時，結果就引爆了以上這場「魚死網破」的紛爭。
其實，要解決問題，而非義氣之爭，一點都不困難。就是國民黨盡快在桃園推出一個，可以讓大眾普遍可以接受的人選。
國民黨中央認為，桃園在地本有「勝利方程式」，即立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲彼此達成共識。不論黨中央提名3人當中的誰，彼此都會互相幫忙，讓藍營盤勢至少30萬票起跳。
那就趕快按照這「勝利方程式」，協調征召人選。人選一確定，羅智強就沒戲了，而且如羅所言，他會絕對尊重。一場黨內亂鬥，也自然落幕。
想要靠「追殺」羅智強來「鬥氣」，或轉移國民黨搞不定桃園地方派系的「難言之隱」，只會讓國民黨捉襟見肘年底選情，雪上加霜。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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