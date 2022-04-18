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大S老公具俊曄真的狂！8年前帶著BTS　超燃尬舞畫面流出

▲具俊曄（中）8年前助陣剛出道的BTS。（圖／Mnet TV YouTube）
▲具俊曄（中）8年前助陣剛出道的BTS。（圖／Mnet TV YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-18 14:37:49

「韓流先驅」酷龍1996年發跡、1997年紅遍亞洲，當年在台造成哈韓炫風；時隔25年，隨著成員具俊曄閃娶大S（徐熙媛），他在台知名度再起，過往夯曲《Kungtari Shabara》、《Bing Bing Bing》掀起台粉回憶殺，而現今的「韓流天團」BTS防彈少年團，也曾合體具俊曄表演過《Kungtari Shabara》，8年前的經典畫面，讓不少台灣KPOP迷「朝聖」，直呼：「具俊曄帥翻天，擠身一群小鮮肉身邊一點也毫不遜色，太喜歡他了啊。」

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▲2014年剛出道不久的BTS，曾表演「酷龍」的《Kungtari Shabara》。（圖／Mnet TV YouTube）
▲2014年剛出道不久的BTS，曾表演「酷龍」的《Kungtari Shabara》。（圖／Mnet TV YouTube）
「酷龍」由姜元來、具俊曄組成，2人原是舞蹈演員，1996年被韓國天王級的音樂製作人金昌煥發掘，同年5月推出首張專輯《Are You Ready》，首支主打歌〈Kungtari Shabara〉一推出大受歡迎；2014年剛出道不久的BTS，當年上指標性之一的音樂節目《M COUNTDOWN》打歌，更致敬該曲表演，具俊曄甚至驚喜現身合體7位成員助陣，該「昔日韓流先驅」合體「現今韓流天團」的影音近期掀起討論，吸引不少台灣樂迷朝聖。

「酷龍」出道隔年紅遍亞洲，歌曲還被徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等人翻唱。他們1998年來台發展並簽給滾石唱片，成為蘇慧倫同門，當年甚至有賭場的女兒為了看酷龍，每天報到演出現場，受歡迎程度可見一斑。

▲具俊曄合體BTS的表演，近日掀起討論。（圖／Mnet TV YouTube）
▲具俊曄合體BTS的表演，近日掀起討論。（圖／Mnet TV YouTube）

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