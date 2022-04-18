小股東最愛的中鋼紀念品出爐 戶外環保餐具採用純鈦製
一向深受小股東喜愛的中鋼股東會紀念品出爐，今年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用之個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品。紀念品包含一組湯匙及叉子，其中金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性。
中鋼指出，本次紀念品外觀採活潑色調且相當輕巧，並採用「開、轉、扣」匙面不碰手設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完方便拆洗擦拭，晾乾後亦可輕鬆收納並任意吊掛隨身攜帶，整體而言兼具便利、實用及時尚。
中鋼表示，公司多年來延續鼓勵國內優質廠商及善盡企業社會責任之做法，本次股東會紀念品之設計及製作，均由國內供應鏈分工合作，希冀能藉此創造內需以活絡國內產業循環發展。
其實過去中鋼熱門的股東會贈品包括「卡幸福儲卡鋁盒」，可讓股東們將一卡通、信用卡、身分證件、名片等放在內。2018年為肥皂禮盒、2017年則是掀起收藏熱潮的黑熊傘，原本只訂了55萬把雨傘，後來又緊急追加2萬把，總計發出57萬把黑熊傘。
2020年是「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質。而去（2021）年適逢中鋼建廠50周年，紀念品是「熊愛台灣棘輪起子工具組」，整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可輕易用於居家修繕，不使用時亦可置於家中做為擺飾。另外，中鋼也曾推出過鈦杯與鈦碗，因為超耐用因此也非常受到青睞。