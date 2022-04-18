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國民法官上路後將漲律師費？立委建議應訂準則

▲國民黨立委林思銘質詢法務部政務次長蔡碧仲。（圖／翻攝iVod）
▲國民黨立委林思銘質詢法務部政務次長蔡碧仲。（圖／翻攝iVod）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-18 15:07:112022-04-18 15:14:24

《國民法官法》明年上路，有藍委今（18）日在立法院司法及法制委員會質詢法務部，未來新制上路後，檢辯的「口才」都要有額外訓練，憂心律師費暴增，造成「司法貧富差距」，建議法務部請律師公會訂定準則。

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距離《國民法官法》正式實施還有8個多月，司法院為提升新制運作的熟悉度，在全國舉辦模擬法庭，據統計，模擬至今超過70場。然而，國民黨立委林思銘質疑，多數參與模擬的國民法官都反應，在評議過程中，幾乎每場都有職業法官引導國民法官的情形，質詢司法院有無對策解決「權威效應」問題？

司法院秘書長林輝煌表示，要提出改善方案，已有做一個委託研究，避免「權威效應」問題。

而未來在國民法官法庭中，檢辯攻防的方式勢必得做調整，如何將專業問題簡化成外行人聽懂的話，是檢辯面臨的挑戰。林思銘也關心目前檢辯雙方有無因應方式？

法務部政務次長蔡碧仲坦言，未來市場必須要有專業，不能像以前一樣唸一唸了事，檢察官跟律師都要在6位國民法官面前，就像在電視上看到那樣，說是表演也好、專業闡述也罷，就怕檢察官在第一場國民法官的法庭活動中，角色扮演不成功，因此正積極開班說明、召開共識營，法務部至今已開7場。

林思銘肯定法務部對檢察官的訓練，但立即將焦點轉到律師的角色上，質詢是否有請律師公會訓練？蔡碧仲表示，其實全律會比法務部還早開始訓練，有一些講師因為講得好，還被法務部遴聘來幫檢察官訓練。

林思銘表示，如果律師要額外學習、訓練，以致成本增加，律師費肯定調漲，會加大「司法貧富差距」，如此一來，窮人的公平正義要如何保障？

蔡碧仲坦言，律師費一定會調高，美國也是動輒高額的律師費，但既然政府弄了國民法官的機制，將來就不能讓已知的問題造成後續弊端。

林思銘說，他支持市場機制，但也要兼顧有更專業、更能幫當事人辯護的律師，建議法務部請律師公會訂定一套準則、教育訓練準則、收費標準額度等。蔡表示，委員的質詢，對全律會是一個很大的提醒跟鞭策。

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