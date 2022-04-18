國民法官上路後將漲律師費？立委建議應訂準則

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司法院秘書長林輝煌表示，要提出改善方案，已有做一個委託研究，避免「權威效應」問題。
而未來在國民法官法庭中，檢辯攻防的方式勢必得做調整，如何將專業問題簡化成外行人聽懂的話，是檢辯面臨的挑戰。林思銘也關心目前檢辯雙方有無因應方式？
法務部政務次長蔡碧仲坦言，未來市場必須要有專業，不能像以前一樣唸一唸了事，檢察官跟律師都要在6位國民法官面前，就像在電視上看到那樣，說是表演也好、專業闡述也罷，就怕檢察官在第一場國民法官的法庭活動中，角色扮演不成功，因此正積極開班說明、召開共識營，法務部至今已開7場。
林思銘肯定法務部對檢察官的訓練，但立即將焦點轉到律師的角色上，質詢是否有請律師公會訓練？蔡碧仲表示，其實全律會比法務部還早開始訓練，有一些講師因為講得好，還被法務部遴聘來幫檢察官訓練。
林思銘表示，如果律師要額外學習、訓練，以致成本增加，律師費肯定調漲，會加大「司法貧富差距」，如此一來，窮人的公平正義要如何保障？
蔡碧仲坦言，律師費一定會調高，美國也是動輒高額的律師費，但既然政府弄了國民法官的機制，將來就不能讓已知的問題造成後續弊端。
林思銘說，他支持市場機制，但也要兼顧有更專業、更能幫當事人辯護的律師，建議法務部請律師公會訂定一套準則、教育訓練準則、收費標準額度等。蔡表示，委員的質詢，對全律會是一個很大的提醒跟鞭策。