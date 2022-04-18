兒童BNT疫苗採購受阻？陳時中給答案：鴻海一直有幫忙
衛福部食藥署核准6歲以上兒童接種莫德納疫苗，掀起家長反彈聲浪，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，今（18）日透露，兒童疫苗採購合約草案送出2個月，仍有一些小問題無法談妥，主要是因為生產兒童疫苗的輝瑞公司，並無陸港澳台的販售權，這部分會進行四方會談，期間民間團體也一直有在協助。
針對家長反彈，陳時中在今日的疫情記者會上表示，相關政策都是專家根據報告作出的決定，有關不適症狀，從實驗計畫來看跟成人差不多，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。而兒童疫苗，是輝瑞生產，不能直接跟BNT買，上海復星也沒有輝瑞代理權，採購合約以來來去去2個月，一切仍在努力中。
陳時中解釋，兒童分裝小劑型疫苗，目前只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買，相關採購，指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，但因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果。
媒體問到，兒童疫苗卡關是否有找鴻海創辦人郭台銘幫忙？陳時中說則回應「期間民間一直有協助，跟鴻海互相聯繫這都沒有斷過」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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