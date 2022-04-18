Tag人物／雪王稱霸臺灣75年 肉鬆冰淇淋客人一試成主顧

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高日星被封寶島冰淇淋博士 麻油雞冰淇淋吃得到薑片
雪王的看板上寫著「自1947」開始，便開始陪伴著台北人的成長，高慶豐是雪王第三代的負責人，而他的阿公高日星，在當時被封為「寶島冰淇淋博士」，高慶豐說，當時阿公在研發冰淇淋時可以說是廢寢忘食，只要遇到客人有特殊口味的需求，阿公就會把它當成是一種挑戰，像是豬腳、麻油雞口味等特殊口味，都是阿公燃燒匠人魂的成果，豬腳口味的冰淇淋還因為動物性脂肪的關係，重複測試許久才問世，為了講求真材實料，阿公還堅持麻油雞口味就要讓客人可以吃到薑和雞肉，再用58度的高粱下去調，可能吃一口冰淇淋，酒測就不會過了，因此每次要賣含有酒精的冰淇淋給客人時，都要再三確認客人沒有開車來。
靠業務工作累積實力 簽約件數成就全國紀錄
高慶豐從小在阿公的冰店長大，但是接手冰店這件事情，卻不在長輩的安排之下，被逼著讀書的高慶豐原本是建中高材生，但熱愛運動的他在高中時期成績卻一落千丈，甚至被留級讀了四年的高中，好不容易大學畢業當完兵，家人卻要他在外找工作磨練，高慶豐找了自己認為最有挑戰性的工作「保險業務」，「如果想買車你會找買車業務、如果你想買房子找房子業務，可是比較少人主動會想要買保險」，在保險業務的工作中，高慶豐用一張紙、一支筆，就要去說服客戶付兩百萬，他將這樣的挑戰當成磨練，即使剛出社會沒人脈、沒資源，高慶豐運用自己體力優勢，平常業務員一天拜訪三個人，他就一天拜訪十個人，別人可能一週簽一張保單，但他可以一天簽一張保單，在短短三個月就成交了超過70張保單，成為當時保險公司的全臺件數冠軍，名副其實的金牌業務員。
保險的業務高慶豐得心應手，他還斜槓跑步教練以及領有證照的高山嚮導，他曾經在半年內就達成保險業績，然後跑去美國參加馬拉松後，再回來將下半年的業績完成，然而這樣自由自在的生活，卻因為長輩相繼因為疾病過世而改變，高慶豐面臨回家接班的抉擇，接手雪王這件事並不在高慶豐的計畫之中，但是過程中收到許多老客人回饋，雪王冰淇淋乘載了台北人的記憶，這讓高慶豐體悟，這就像是一場馬拉松，當你接下了隊友的棒子，你不再是為了自己而跑，高慶豐的選擇是，不論是雪王、運動還是業務員，都是他生命中缺一不可的一部分。
對數字有偏執的熱情 自律生活讓人生更自由
「我對數字有種偏執跟熱愛」，從高慶豐自述的戰績，世界六大馬、七頂峰、百嶽 86座，這些數字都是每一個挑戰的里程碑，因此讓雪王成為百年老店，是高慶豐對於自己的期許，雪王的招牌上，標示著73種口味，這個數字其實也別具意義，高慶豐回憶道，阿公曾說在民國73年時，店內的口味確實達到了73種，而民國73年同時也是進口冰淇淋大舉進入臺灣市場的時間點，雪王也面臨了極大的挑戰。
高慶豐斜槓的身份不勝枚舉，除了是冰店老闆、運動員，還是三個女兒的爸爸和妻子的丈夫，問他如何兼顧這些不同的身份所要扮演的角色？他回答：「就是善用手機行事曆」這個答案很簡單，但要堅持卻需要異於常人的自律習慣，高慶豐每天5點起床自主訓練、6點準備載女兒上學、9點到冰店備料，晚上9點要就寢，驗證了「自律的生活讓人生更自由」這句話。
斜槓有好也有壞 取決於你的理想生活是什麼？
問高慶豐說是否鼓勵「斜槓人生」？他說這取決於每個人對理想生活的要求是什麼？他也曾被家人說每樣東西都「沾醬油」，而他希望可以玩到比別人多的選項就足夠了，若想要成為這個項目的專業卻不能這樣，因此斜槓並非人人適合，但他鼓勵大家勇於嘗試與不斷學習，這是他接手雪王以來得到的體悟，他接手老店招牌後並非一陳不變、他不斷找尋新的經營模式，高慶豐近期積極發展異業合作、品牌聯名，用跑馬拉松的精神帶著雪王朝百年老店邁進。
【#Tag人物小檔案】
姓名：高慶豐
經歷：
雪王冰淇淋第三代負責人
保險業務員
兼職高山嚮導
世界超級馬拉松跑者
店址：台北市中正區武昌街一段65號2樓