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台灣兒童疫苗與國際不同調？關鍵因素在疫苗劑量與副作用

▲指揮中心於昨（17）日公告，通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗緊急授權EUA，不過國際上較多國家開放兒童接種BNT兒童疫苗。圖為BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心於昨（17）日公告，通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗緊急授權EUA，不過國際上較多國家開放兒童接種BNT兒童疫苗。圖為BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-18 15:58:18

本土疫情再起，隨著每日暴增千人確診，也讓民眾再次關注疫苗接種議題，指揮中心於昨（17）日公告，通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗緊急授權EUA，不過，國際上較多國家開放兒童接種BNT兒童疫苗，對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如今（18）日向《NOWnews今日新聞》表示，其實所謂的BNT兒童劑型只是劑量上的不同，而目前均未看到兩種疫苗產生有別於成人的副作用。

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新冠肺炎疫情持續至今兩年多，近期多國也宣布開放兒童接種新冠肺炎疫苗，不過中央昨日宣布，批准6至11歲兒童可施打莫德納疫苗，需接種兩劑，每次接種成人劑量半劑疫苗，間隔28日，與國際上主流開放的BNT不同，引發多方討論。

對此，施信如指出，不管是BNT還是莫德納，兩廠牌都是mRNA疫苗，常見副作用包含大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，還有較少數的心肌炎、心包膜炎等，「目前並沒有觀察到兒童接種後的特殊副作用。」

比較國際現況，美國、日本、南韓、歐盟國家均只開放5至11歲兒童接種BNT疫苗，而英國則是兩者皆開放；澳洲則是6歲以上接種莫德納、12歲以上接種BNT；加拿大則是開放5至11歲接種BNT、6至11歲莫德納。

施信如分析，目前國際上開放兒童接種的疫苗以BNT為主，莫德納的數據相對較少，是因為BNT的副作用比莫德納來得小，而所謂的BNT兒童劑型是指劑量上的不同，為成人所使用的三分之一，也就是0.1ml，內容物並無不同，「但台灣不確定還持有多少BNT疫苗，不過顯然有很多莫德納。」

而對於未來是否需要考慮全面性接種第四劑疫苗？施信如則是採取保留態度，「目前只有部分族群，例如使用免疫抑制劑者、接受造血幹細胞移植者或免疫低落感染者需要接種四劑疫苗。」她認為，Omicron的毒性和症狀都減弱了不少，目前疫苗對於Omicron的保護力效果都不是很好，是不是還需要持續採購並擴大至全民接種需要進一步利弊評估，以台灣已施打第三劑的現況來看，就算要施打第四劑也建議在8個月之後。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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