快訊／北市本土確診+270　柯文哲視訊記者會說明

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台北市政府衛生局表示，截至今（18）日中午12時，台北市新增270例本土病例，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增6例（大安區案35349、中山區案34721、34732及36040、中正區案36051、萬華區案34789）、KTV相關新增4例（松山區案34765、信義區案34779、中正區案34736、大安區案34715）、松山區某餐廳新增2案（松山區案34766、中山區案34720）、信義區某餐廳新增1例（萬華區案34790）。
至於接觸者確診57例（松山區案34726、34767、34768、34769及34770、信義區案34772、34775、34961、35738及35739、大安區案34711、34713、34714、34716、34717、35346、35347及36035、中山區案34725、34727、34730、34733、34734、35351、35354、35355及35359、中正區案34724、34737及36052、萬華區案34791、34793、35387及35747、文山區案34748、34750、34751及34753、南港區案34782及34784、內湖區案34741、35719及35721、士林區案34703、34704、34705、34706、34708、35341、35342、35683、35687、36022及36026、北投區案35375、35730及36063）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。