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快訊／北市本土確診+270　柯文哲視訊記者會說明

▲因為接觸到確診者而遭到匡列隔離，台北市長柯文哲18日下午透過視訊的方式召開防疫記者會。（圖／翻攝柯文哲直播）
▲因為接觸到確診者而遭到匡列隔離，台北市長柯文哲18日下午透過視訊的方式召開防疫記者會。（圖／翻攝柯文哲直播）

記者丁上程／台北報導

2022-04-18 15:40:04

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，台北市政府日前也出現多例員工確診案例，除了市府發言人團隊與媒體事務組員工被隔離外，就連台北市長柯文哲與副市長黃珊珊也因為接觸了確診外賓而被隔離。而今（18）日下午北市的防疫記者會，兩人也在家透過視訊的方式召開防疫記者會。

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柯文哲表示，台北市今日新增270例本土及35例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，153名男性，150名女性，2名調查中，本土案例分別居住於中山區47例、大安區27例、士林區26例、文山區、信義區及萬華區各25例、內湖區21例、北投區17例、松山區16例、大同區及中正區各14例、南港區13例。

台北市政府衛生局表示，截至今（18）日中午12時，台北市新增270例本土病例，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增6例（大安區案35349、中山區案34721、34732及36040、中正區案36051、萬華區案34789）、KTV相關新增4例（松山區案34765、信義區案34779、中正區案34736、大安區案34715）、松山區某餐廳新增2案（松山區案34766、中山區案34720）、信義區某餐廳新增1例（萬華區案34790）。

至於接觸者確診57例（松山區案34726、34767、34768、34769及34770、信義區案34772、34775、34961、35738及35739、大安區案34711、34713、34714、34716、34717、35346、35347及36035、中山區案34725、34727、34730、34733、34734、35351、35354、35355及35359、中正區案34724、34737及36052、萬華區案34791、34793、35387及35747、文山區案34748、34750、34751及34753、南港區案34782及34784、內湖區案34741、35719及35721、士林區案34703、34704、34705、34706、34708、35341、35342、35683、35687、36022及36026、北投區案35375、35730及36063）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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