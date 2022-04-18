入侵烏克蘭受挫！國防智庫曝俄羅斯空軍表現差原因

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文章指出，直到戰前，烏克蘭空軍僅餘35架MiG-29、35架Su-27等4代戰機，遠低於先前的260架。雖然Su-27是性能優異的戰機，但烏克蘭空軍擁有的機隊中，缺乏先進的空對空武器，例如具雷達主動導引的R-77空對空飛彈，其雷達、航電及電子戰等，與俄空軍的技術差距至少25年；烏軍戰機數量過少，以及因妥善率低而不得不停飛留置基地，不僅無法升空作戰，也使其遭俄精準武器壓制的機會大增。
文章更指出，烏克蘭嚴重依賴地面防空系統，然而其防空系統同樣過於老舊，完全由蘇聯時代防空系統組成，俄軍高度熟悉其性能、規格和弱點，並可運用電子戰手段予以致盲。烏克蘭長程飛彈仍使用前蘇聯時代的S200，2020年時還重啟S125系統，缺乏機動能力。中程及短程防空則以1980年代的S300飛彈及BuK-M1短程系統構成，S300並非為廣域防禦而設計，沒有多層防禦能力，態勢感知能力有限，其機動化情況不佳，電子反反制能力老舊，使其容易受到俄軍防空制壓武力的打擊，例如Su-34配備的反輻射飛彈。或是Ka-52及Mi-28攻擊直升機。
文章分析指出，目前除波蘭可提供28架MiG-29，對提升烏克蘭空戰能力意義不大，另前華約國家雖仍保有部分MiG-29，但多過於老舊、妥善率欠佳；美製或歐製戰機如F-16或A-10等戰機，烏克蘭應也不具運用能力。
針對俄國空軍表現不佳，文章指出，俄空軍和地面部隊的行動明顯欠缺協調，許多地面部隊被派往在防空掩護之外的戰區作戰，這使俄軍暴露在烏克蘭軍隊的攻擊下；俄國空軍的空中偵察能力也不足，衛星圖像顯示，以俄空軍雖空襲基輔西部奧澤爾涅（Ozerne）基地為例，都未擊中主跑道，也未阻止烏克蘭空軍繼續使用該基地。而由於俄空軍要以高高度避開短程防空武器，使用非精準武器也使其誤擊平民目標的機率大增。
作者認為，俄軍飛行員每年平均100-120小時的訓練時數，低於西方180-240小時的標準，也缺乏與北約相比擬的演習架構，如年度性的大型且規模複雜的演習，包括紅旗演習（Exercise Red Flag）或北約老虎會（Tiger Meet）等，使得俄空軍飛行員缺乏組織大規模空中作戰的能力，難以在高度威脅空域中有效發揮戰力，並支援俄軍作戰及保護地面部隊。
文章結論指出，俄羅斯空軍雖然戰機性能先進，但缺乏精準彈藥，只得依賴長程武器甚至極超音速飛彈，限制其打擊烏軍地面作戰並支援俄軍攻勢的能力。俄空軍可能也缺乏大規劃作戰能力，烏克蘭防空系統仍能對俄空軍造成致命威脅，因此西方國家若能成功提供額外地對空飛彈，就無需冒險升高戰爭賭注，造成俄與北約的直接對抗。