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陳柏霖低調幫「10年女友」慶生被拍　親自還原現場狀況

▲陳柏霖上月替女友慶生，親吐被偷拍心聲。（圖／國家地理提供）
▲陳柏霖上月替女友慶生，親吐被偷拍心聲。（圖／國家地理提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-18 16:34:222022-04-18 17:05:54

38歲的藝人陳柏霖與小7歲女友、女團Popu Lady庭萱（庭瑄）交往邁入第10年，上月遭周刊目擊陳柏霖貼心在庭萱生日當天，陪她逛街、替她慶生，不過2人也相當低調，陳柏霖小心翼翼環顧四周，不時疾走，而他今（18）日出席新節目《極島森林》記者會時，也親自還原當時的情況。

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▲《極島森林》靈魂人物陳柏霖。（圖／LINE TV提供）
▲陳柏霖接下新節目《極島森林》。（圖／LINE TV提供）
被問到幫女友慶生，陳柏霖帶著略微尷尬的笑容表示：「都拍好了，就像你們看到的那樣，沒有其他東西可言。」否認自己當時驚慌失措，坦言會走很快是因為平常有登山習慣：「所以要跟我的，要去鍛煉一下，體力要夠好。」透露當時只是與庭萱的情侶日常，至於會不會邀請對方當節目第二季的來賓，他語帶保留：「可以再看看。」

▲庭萱與陳柏霖低調交往10年。（圖／庭萱IG）
▲庭萱與陳柏霖低調交往10年。（圖／庭萱IG）
實境節目《極島森林》以深入大地，感受自然為主旨，由陳柏霖個別帶領桂綸鎂、郭雪芙、謝欣穎、劉冠廷4位好友踏上探索旅程。陳柏霖表示雖然目前不太能透露景點內容，不過能邊露營邊冒險確實很新鮮，當地的嚮導教會他不少事，對夥伴們也比平常有更深入的了解。

陳柏霖透露接下主持棒前，平常只有走步道、小型山谷的習慣，這次卻要一下子就挑戰需要過夜的登山，坦言其實體力還算可以，因為平時一周會花3天的時間運動，錄節目前半年也有特地做肌力訓練，因為要揹重物所以有特別加強背部和腿，目前身體健康狀況良好。

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