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提供托教一條龍　陳其邁出生2個月到12歲來甲圍公托

▲高雄市長陳其邁今天出席「橋頭甲圍公共托嬰中心」開幕活動。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天出席「橋頭甲圍公共托嬰中心」開幕活動。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-18 17:00:00

為因應橋頭區未來就業人口成長，友善育兒家庭，高市府盤點整合空間，於橋頭區甲圍國小規劃橋頭首家公托機構，將自今年5月起提供優質托育服務及育兒空間。市長陳其邁今(18)日出席公托開幕活動時表示，甲圍公托是托教一條龍中心，包括小學、幼兒園及公托中心，從2個月到12歲提供跨齡共享學習空間與完整服務，給在地孩童最好的照顧。

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▲市長陳其邁表示，市府將提供在地小孩最好的照顧。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示，市府將提供在地小孩最好的照顧。(圖／高市府提供)
今天開幕的「橋頭甲圍公共托嬰中心」委託社團法人台灣兒童及少年福利促進學會辦理，以分齡照顧專業托育空間，讓孩童在舒適的環境中快樂成長；該中心也與橋頭甲圍國小附設幼兒園結合，讓在幼童出生2個月至12歲，都能在同一個校園環境中，接受完整照顧及教育。

陳其邁表示，市府持續打造兒童安心成長的環境，包括公共化教保服務達4成目標、111年設置公共托育機構達53處，累積現有公托照顧人口達1000位、提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4,600元、配合0到6歲國家跟你一起養政策，增加托育補助等，讓年輕家庭可以放心生養，投資教育在下一代，讓他們受到更好的照顧，也減緩年輕家庭育兒壓力。

陳其邁說，橋頭區是高雄科技走廊的核心區域，包括許多科技大廠投資，未來將有更多新興人口遷入，而甲圍國小校園環境樹木參天、設施完善，雖然現在面臨少子化，市府將這裡打造為孩童快樂成長的地方，提供在地小孩最好的照顧。

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