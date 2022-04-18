便祕、腹瀉、血便是大腸癌？３症狀速就醫，早期存活率達９成！

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哪些人易得大腸直腸癌？
醫：約８成與後天有關！
在台灣，大腸直腸癌發生與死亡人數逐年增加，依據108年癌登資料統計顯示，平均每30分22秒就有1人被診斷為大腸直腸癌。台灣腸癌病友協會理事長暨臺中榮民總醫院大腸直腸外科主任蔣鋒帆醫師表示，大腸直腸癌患者中約2成與家族遺傳、基因有關，其餘8成則與年齡、肥胖以及飲食、生活習慣等後天因素有關，呼籲民眾應多攝取蔬果等高纖食物，維持穩定作息，就算是無症狀者也應於50歲後每兩年一次糞便潛血檢查，若是高風險族群則應更早進行大腸內視鏡檢查，以遠離大腸直腸癌的危害。
便祕、腹瀉、血便是大腸癌？
出現３大症狀立即檢查！
中華民國大腸直腸癌關懷協會理事長暨臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶教授說明，大腸直腸癌主要由大腸內的腺瘤瘜肉癌化造成，若能早期發現並予以切除，即可減少癌症的發生。然而，大腸直腸癌罹患初期通常無明顯症狀，故學會依臨床患者就醫時最常見的症狀，統整出腸癌三大「自覺症狀」，呼籲民眾若出現腹脹腹痛、血便中帶有黏液便，以及明顯排便習慣改變（一下子腹瀉、一下子便秘），應提高警覺，立即就醫檢查。除了上述自覺症狀外，其他如大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等，亦是大腸直腸癌的高風險症狀。
腸癌早期治療存活率達９成，
四期已非末期別放棄！
一旦確診，早期治療腸癌存活率高達9成以上，即使為晚期腸癌亦不要灰心。標靶藥物問世後，大腸直腸癌第四期已非末期，透過不同化學治療與標靶藥物的組合，第一線總緩解率可達7成、疾病控制率更高達9成 。根據臺北榮民總醫院大腸直腸癌五年存活率研究調查統計，第四期存活率接近2成，大幅優於歐美日韓之醫學中心，呼籲患者應積極治療、不要放棄任何希望。
臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科黃聖捷醫師表示，依照目前健保規範，大腸直腸癌患者於第一線到第四線治療，若能持續使用健保標靶藥物，整體存活期中位數可達近兩年半。換句話說，「接力治療」就是患者能夠打到越多標靶藥物、接受完整治療，其整體存活期與疾病穩定期也最長。
防疫也要防癌，
腸癌篩檢、治療不能拖！
受新冠疫情影響，除了民眾篩檢意願降低，臨床上也發現約2成患者的治療時程亦有延誤。張世慶教授表示，近兩年門診觀察，腸道阻塞與破裂就醫的患者，以及院內緊急手術的比例皆有增加。推測主要原因為民眾懼怕感染新冠肺炎而不敢就醫，即便出現症狀也選擇隱忍，直到病灶嚴重影響生活品質才願意就診。
因疫情不敢前往醫院，
婦腸癌拖延治療結果⋯⋯
黃聖捷醫師分享，診間一名57歲女性患者，原先為第三期大腸直腸癌，經過多次電療、化療後再透過手術切除腫瘤，後續僅需透過輔助性化學治療與定期追蹤即可。然而不幸的是，追蹤期間正逢本土疫情最嚴峻時期，患者心生恐懼而無定期回診，直到有一天發現肛門與會陰部外流出黏稠分泌物與組織液，才意識到情況不對！緊急就醫診斷後，腫瘤復發且從肛門口突出，如此一來不僅前面的治療功虧一簣，復發後的腫瘤發展也更加快速、兇猛與廣泛，以致暫時無法透過手術切除。
衛生福利部國民健康署吳昭軍署長提醒，防疫也要防癌，疫情期間醫院都有良好的防疫措施，鼓勵民眾積極接受癌症篩檢，以保護自己的健康。糞便潛血篩檢結果如有異常，為避免錯過黃金治療，請務必遵循醫囑做進一步的檢查，才能早期診斷與治療，遠離大腸癌的威脅。
防腸癌定期篩檢、追蹤是關鍵，
Line頻道《iCare愛幫忙》助防癌！
在腸癌的預防與治療上，最重要的是定期篩檢與追蹤，楊純豪理事長表示，現今大腸直腸癌治療選擇多樣、網路資訊龐大，患者較難全面性吸收或於回診時詳細詢問。有鑑於此，中華民國大腸直腸外科醫學會首度推廣，為腸癌患者服務的Line頻道《iCare愛幫忙》，預計於下半年上線，化身病友貼身小秘書，其功能包含：就醫提問單、保單試算、腸癌照護攻略，以及在治療旅程上可能會遇到的問題等，期望藉由此醫病共享決策的輔助工具，提供癌友更多照護秘訣，讓醫病雙方於看診時可更充分溝通。
臺中市腸腸久久協會理事長暨中國醫藥大學附設醫院外科部微創中心主任陳宏彰醫師也呼籲，不幸罹患也不要氣餒沮喪，現今已有許多治療武器，配合醫囑、治療不中斷是首要之道！除了醫師專業治療，患者間抗病經驗交流與心路歷程分享，也是抗癌重要動力之一，鼓勵癌友可多參加病友團體活動，一起攜手勇敢面對！
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