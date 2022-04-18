本土+1390　家中孩童出現症狀如何就醫？指揮中心解答

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另外，針對無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件，經專家諮詢會議討論，只要符合下圖任一條件，可解除隔離治療並進行7天自主健康管理，病適用於醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館的個案；第一是距發病採檢日，第4天內追蹤二次快篩，或PCR陰性，或Ct值大於等於30；二是距離發病日、採檢日，第5-9天內，追蹤一次快篩，或PCR陰性，或Ct值大於等於30；或距發病日、採檢日已達10天，則無須採檢，可解隔，但是都需7天進行自主健康管理。
境外移入個案，入境7天內提前解隔者，並自入境第7-17天進行自主健康管理。入境第7天有症狀，自行執行一次家用快篩，並於4天內要二次快篩或PCR陰性，或Ct值大於等於30，且距發病日、採檢日5-9天內追蹤一次快篩，或PCR陰性或Ct值大於等於30，超過10天就不再採檢，直接解隔，但仍要進行7天自主健康管理。
台灣6-11歲兒童可施打莫德納疫苗 國際也通過核准
近期莫德納疫苗甫通過EUA使用於6-11歲兒童，指揮官陳時中表示，目前國際上也有些國家已核准使用，如歐盟於3/3核准，英國為4/4，澳洲為2/17，加拿大為3/17。
兒童自主管理期間出現症狀 如何因應？
有媒體提問，民眾發現小孩自主健康管理期間發燒，不知是否要搭乘防疫計程車前往醫院？或是尋求救護車協助？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前來說，自主健康管理期間，如果要就醫是可以在不搭乘大眾交通工具的情形下，由家人陪同前往，所以並沒有規定一定要搭救護車或防疫計程車，指揮中心將會進一步研議，民眾如何可更快速地透過1922得知詳細的處置方式。
另外，羅一鈞補充，避免民眾認為1922要多次轉接，其實目前有24小時的緊急醫療遠距資源平台（編按：健康益友APP），可提供給居家隔離、居家檢疫、居家照護的確診者使用，並非一定靠打電話給衛生局、119才能夠諮詢自己急性病症的概況，事實上有遠距平台可以使用，另外也可連接到119做後續三方對話或轉送。至於快篩實名制，陳時中表示，若民眾確診或為接觸者，回報到衛生局即可。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53443
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