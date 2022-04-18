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民眾黨批新北議會老人政治？王淑慧：貴黨主席是否該交棒

▲民眾黨新北市議員參選人呼籲，新北市議會不應淪為老人政治，必須注入新的活力，交棒給年輕人。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲民眾黨新北市議員參選人呼籲，新北市議會不應淪為老人政治，必須注入新的活力，交棒給年輕人。（圖／民眾黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-18 16:26:33

台灣民眾黨新北市黨部今（18）日舉行記者會，4位被提名的市議員參選人呼籲，新北市議會不應淪為老人政治，必須注入新的活力，交棒給年輕人；此外，年輕、高學歷、有活力，將是台灣民眾黨參選人最大的競爭優勢。

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民眾黨中和區市議員參選人王如意指出，依新北市議會官網的資料，國民黨籍議員平均年齡為54.3歲，民進黨則為52.4歲，而民眾黨今年在新北市提名的11位市議員參選人只有43.7歲；其中；鄭戴麗香因健康因素放棄連任，反問同屬高齡的陳錦錠身體比鄭戴麗香健康嗎？能真正理解年輕人關心的市政議題嗎？

▲新北市議會年齡達65歲以上的議員，包括國民黨的黃林玲玲、鄭戴麗香、陳錦錠、周勝考、黃桂蘭，民進黨則有王淑慧、彭成龍、鍾宏仁。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲新北市議會年齡達65歲以上的議員，包括國民黨的黃林玲玲、鄭戴麗香、陳錦錠、周勝考、黃桂蘭，民進黨則有王淑慧、彭成龍、鍾宏仁。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳俊霖說，國民黨黃林玲玲交棒兒子黃聖超，鄭戴麗香因健康因素放棄連任，蔡明堂交棒兒子蔡政呈，民進黨的彭成龍交棒兒子彭一書，56歲的高敏慧也交棒姪女高乃芸；不過，年紀達到65歲的現任市議員陳錦錠、周勝考、黃桂蘭，鍾宏仁、王淑慧，都仍要拚連任。

民眾黨新店、深坑等區市議員參選人張凱鈞直指，雖然家有一老如有一寶，但目前新北市有11位現任的市議員，曾因涉及貪污、收賄、賄選或其他刑案，遭起訴或判刑；民眾黨代表的是專業、理性、清廉的價值，盼給予年輕人機會，讓敢衝敢拚的民眾黨市議員參選人，未來能夠為新北市議會注入新血輪。

民眾黨新北市山地原住民區市議員參選人林家豪認為，民代除必須專業問政，還得勤跑基層、聆聽民意，體力、腦力的負荷相當大，期望新北市議會能有更多年青力量！不希望新北市議會淪為老態政治，民眾黨11位的新北市議員參選人，除年輕、高學歷、有活力外，未來絕對可為新北市議會帶來一股清流。

王淑慧回擊，這是年齡歧視，她的從政之路不是靠世襲、傳承，如選民認為她的年紀太大或問政不符合需求，自然就會用手中的選票淘汰她，且她在議會的發言、提案次數都不輸給年輕人；也奉勸民眾黨的新北市議員提名人，要有禮貌，一個團體的運作不能單靠年輕人，否則貴黨主席是否也該交棒給年輕人。
 

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