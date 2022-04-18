民眾黨批新北議會老人政治？王淑慧：貴黨主席是否該交棒

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民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳俊霖說，國民黨黃林玲玲交棒兒子黃聖超，鄭戴麗香因健康因素放棄連任，蔡明堂交棒兒子蔡政呈，民進黨的彭成龍交棒兒子彭一書，56歲的高敏慧也交棒姪女高乃芸；不過，年紀達到65歲的現任市議員陳錦錠、周勝考、黃桂蘭，鍾宏仁、王淑慧，都仍要拚連任。
民眾黨新店、深坑等區市議員參選人張凱鈞直指，雖然家有一老如有一寶，但目前新北市有11位現任的市議員，曾因涉及貪污、收賄、賄選或其他刑案，遭起訴或判刑；民眾黨代表的是專業、理性、清廉的價值，盼給予年輕人機會，讓敢衝敢拚的民眾黨市議員參選人，未來能夠為新北市議會注入新血輪。
民眾黨新北市山地原住民區市議員參選人林家豪認為，民代除必須專業問政，還得勤跑基層、聆聽民意，體力、腦力的負荷相當大，期望新北市議會能有更多年青力量！不希望新北市議會淪為老態政治，民眾黨11位的新北市議員參選人，除年輕、高學歷、有活力外，未來絕對可為新北市議會帶來一股清流。
王淑慧回擊，這是年齡歧視，她的從政之路不是靠世襲、傳承，如選民認為她的年紀太大或問政不符合需求，自然就會用手中的選票淘汰她，且她在議會的發言、提案次數都不輸給年輕人；也奉勸民眾黨的新北市議員提名人，要有禮貌，一個團體的運作不能單靠年輕人，否則貴黨主席是否也該交棒給年輕人。