批大學停課標準過高　學生團體籲：讓各校自主評估

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跨校聯合聲明指出，校園場域流動複雜且匡列難度高，教育部現行規定過高、過於僵化，無適度彈性可供各校考量防疫量能及風險評估。近期開始有學生確診、校園周邊多有足跡時，各校防疫政策飄忽不定、防疫量能缺乏，並無法達成「輕症控管」的效果，更損及學生受教權益。
聲明中呼籲教育部應給予各校自主評估權限，讓各校評估校內、周邊確診足跡、人數及接觸範圍等疫情狀況確有風險，經防疫會議審議通過後，該校就能實施全校暫停實體課程，並依照現行通報標準通報教育部應變小組。
跨校聯合聲明提到，學生代表參與防疫會議，不僅能協助轉知防疫資訊予學生，更能將教學現場與校園生活觀察納入防疫會議考量，呼籲各校防疫會議及防疫決策小組應積極納入學生代表，以校園民主聯防疫情。
另外，跨校聯合聲明表示，希望教育部及學校能因應疫情，祭出相關配套，包括校方應提供未能到課學生，該課程的影片直播及授課教材；校內若有確診足跡，校方應公告校內活動足跡供可能接觸者參考；教學設施與其他單位共用者，如對外公開的游泳池等，各校能評估風險、經防疫會議與開課單位討論後，暫緩實施相關課程；針對宿舍防疫量能不足的問題，籲請教育部及各校積極協助與管理，並協調中央、地方資源共同防疫。
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