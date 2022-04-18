文山國中到底蓋不蓋？　藍綠議員：市府說清楚

台中市南屯區溪西包含文山、春安、春社及寶山里等，歷經 3 任市長，設國中校問題還在原地踏步，今 (18) 日市議會進行專案報告，藍綠議員包括陳淑華、張耀中、何文海、黃馨慧等均不滿市府新建學校零進度，張耀中要求市長盧秀燕表態「文山國中到底蓋不蓋？何時蓋？」說清楚講明白。盧秀燕說，希望張議員向張廖萬堅立委要求，「台糖土地趕快租給我們，因為台糖是中央管的。」

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陳淑華指出，盧團隊上線 3 年過去了，福科國中增建校舍竟要明年才編預算，「學生都要畢業了還等不到校舍」，南屯的文中 52 更是零進度，市長盧秀燕甚至要立委促中央向台糖要地，「有功自己攬、有過推中央」，掩飾規劃零進度。

張耀中說，其實文山地區因為有精密機械創新園區進駐、建功重劃區完工、健康學院開工等因素，人口不斷遷入，學生數明顯增加，他甚至認為，市府預估的 111 學年度國中新生數 195 人、 112 學年度的 222 人都過於保守。

張耀中強調，市府之前在談論這個議題時，總是把萬和、安和國中是否因而招不到學生的因素考量在內，但是教育是憲法賦予的權利，學生受教權不容忽視，市府不該犧牲學生的權利而去考慮別的學校是否招得到學生。

張耀中說，文山國中的建校歷經 20 年完全沒有進展，溪西的父母親已經忍無可忍，希望盧市長正式表態「文山國中蓋不蓋？何時蓋？」。

▲議員何文海說，溪西地區居民莫不引頸期盼，市府設立一所國中，學子就不用為了上學辛苦跋涉(圖／柳榮俊攝2022.4. 18)

何文海說，溪西地區佔地幅員遼闊，光是面積就超過整個南屯區的二分之一，統計國中生近千人、國小生人數則將近兩千。但在南屯溪西地區卻沒有一所國中，學生若要就讀就必須遠到西屯區安和國中，或者橫跨筏子溪到萬和國中，路途遙遠，對學子和其家長而言都相當不便，當地居民莫不引頸期盼，能在當地設立一所國中，學子就不用為了上學辛苦跋涉。

黃馨慧認為，二年前就已質詢建議南屯區溪西新設國中，教育局用「少子化」反對，擔心設校影響到安和、萬和兩所國中的學生數。如今土地成本逐年攀升，市府採租用台糖土地新建校舍，每年租金高達數百萬元。教育是「百年大計」市府可以找地建社會住宅，為何不能找地設校？

台糖公司化後已逐年廢止興校優惠，例如西屯區福科國中租用台糖土地、每年支付台糖六百多萬元，南屯區溪西設校每年預估租金也要 250 萬元，若地主因故收回土地自行運用開發，學生就學權利會不會受損？台中有學產地、學校用地等土地，不需市府支付租金，南屯區溪西設校不能等，但建議應選擇適宜地點，以維護學生權益。