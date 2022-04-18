名家論壇》黃至堯／訂閱崛起

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Q1訂閱制吸引企業的地方？
知名“創業導師”黃柏翰畢業於康奈爾大學及UCLA商學院，目前負責替新創公司及獨立工作者打造個人IP及行銷規劃。黃柏翰老師表示，訂閱制對企業主要價值有以下三點:
- 可疊加的穩定現金流
- 維繫長期的客戶關係
- 對客戶畫像的深入理解
Q2. 哪些產品較適合使用訂閱制？
1.耗品：賣的是客制送達，遇缺即補的價值
「使用頻率高」、「具時效性」、「汰換率高」… 舉例；影印機的碳匣，冷氣的濾網，咖啡。對每天喝咖啡的人來說，訂閱肯定比分次購買劃算。7-11，及全家的咖啡行銷模式就類似訂閱制。
2.週期性：讓有規律的消費更有效率
舉例來說，家事清潔，美容美髮，或乾洗。雖然個別消費者使用頻率不同，但皆有規律性可循，依託大數據的分析，找出適用規律，分群定價，消費者選擇適合的方案。
3.高單價的耐久財：節省成本，我只在乎曾經擁有
耐久財因為產品價格高，壽命長，一旦購買就難以輕易更換。長期持有需負擔相關的保養或維修費用；訂閱制提供不需擁有也可使用，美國有許多人是以租賃方式用車，不用擔心車型過時，合約到了還可換租新車。
4.流行性：高CP值的快時尚
產品反覆運算越來越快，流行週期越來越短，人們對「擁有」的價值感逐漸降低，轉往對「在風口上的使用權」，符合快時尚的少量多樣週期短的特性。Apple Music，Netflix平臺內容常更新就是確保會員隨時跟上最新流行。
5.獨特性：頂級待遇，I am VIP！
消費者希望擁有較多優惠折扣，甚至能在軟體上擁有更強大的功能。Costco ，小米… 讓高級會員有尊榮感；分級付費，分級享受也可以測試消費族群對於定價敏感度及最佳訂價區間，增進客戶黏性。回想一下，去 Costco 是不是每次都買得比你預期的多。
訂閱模式將擴及到更多產業與產品
蘋果、亞馬遜市值輪番突破一萬億美元，訂閱模式功不可沒；共通點是與顧客緊密連結，擁有忠誠顧客，並獲得大量用戶資訊，打造精准服務與高價值用戶關係。訂閱模式成為企業必考慮的商業模式之一。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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