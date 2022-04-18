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名家論壇》黃至堯／訂閱崛起

▲訂閱模式成為市場主流商業模式，改變了多數人的消費方式與習慣。從Netflix，Uber，Spotify到YouTube⋯市場巨頭清一色都採用訂閱。隨著科技發展「訂閱模式」延伸到各行各業。（示意圖／取自Unsplash）
▲訂閱模式成為市場主流商業模式，改變了多數人的消費方式與習慣。從Netflix，Uber，Spotify到YouTube⋯市場巨頭清一色都採用訂閱。隨著科技發展「訂閱模式」延伸到各行各業。（示意圖／取自Unsplash）

文/黃至堯

2022-04-18 17:16:25

記得小時候每天一早送報童騎著腳踏車將報紙精準的投擲到我家三樓，當報紙擊中陽臺落地窗的聲音響起，我跟弟弟很自覺地去拿報紙跟門口的熱牛奶。這樣的場景對於有年紀的人來說不會陌生。

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數十年後訂閱模式（subscription model）成為市場主流商業模式，改變了多數人的消費方式與習慣。從 Netflix，Uber，Spotify 到 YouTube… 市場巨頭清一色都採用訂閱。隨著科技發展“訂閱模式”延伸到各行各業。

Q1訂閱制吸引企業的地方？

知名“創業導師”黃柏翰畢業於康奈爾大學及UCLA商學院，目前負責替新創公司及獨立工作者打造個人IP及行銷規劃。黃柏翰老師表示，訂閱制對企業主要價值有以下三點:

  1. 可疊加的穩定現金流
  2. 維繫長期的客戶關係
  3. 對客戶畫像的深入理解
在未來品牌客戶會加大廣告預算給具有清楚定位的網紅。粉絲數量雖不敵大明星，但由於目標客群清晰，投放更加精確有較高轉化率，影響力不容小覷。這也是為什麼很多獨立工作者都在積極打造個人IP的原因。

Q2. 哪些產品較適合使用訂閱制？

1.耗品：賣的是客制送達，遇缺即補的價值

「使用頻率高」、「具時效性」、「汰換率高」… 舉例；影印機的碳匣，冷氣的濾網，咖啡。對每天喝咖啡的人來說，訂閱肯定比分次購買劃算。7-11，及全家的咖啡行銷模式就類似訂閱制。

2.週期性：讓有規律的消費更有效率

舉例來說，家事清潔，美容美髮，或乾洗。雖然個別消費者使用頻率不同，但皆有規律性可循，依託大數據的分析，找出適用規律，分群定價，消費者選擇適合的方案。

3.高單價的耐久財：節省成本，我只在乎曾經擁有

耐久財因為產品價格高，壽命長，一旦購買就難以輕易更換。長期持有需負擔相關的保養或維修費用；訂閱制提供不需擁有也可使用，美國有許多人是以租賃方式用車，不用擔心車型過時，合約到了還可換租新車。

4.流行性：高CP值的快時尚

產品反覆運算越來越快，流行週期越來越短，人們對「擁有」的價值感逐漸降低，轉往對「在風口上的使用權」，符合快時尚的少量多樣週期短的特性。Apple Music，Netflix平臺內容常更新就是確保會員隨時跟上最新流行。

5.獨特性：頂級待遇，I am VIP！

消費者希望擁有較多優惠折扣，甚至能在軟體上擁有更強大的功能。Costco ，小米… 讓高級會員有尊榮感；分級付費，分級享受也可以測試消費族群對於定價敏感度及最佳訂價區間，增進客戶黏性。回想一下，去 Costco 是不是每次都買得比你預期的多。

訂閱模式將擴及到更多產業與產品

蘋果、亞馬遜市值輪番突破一萬億美元，訂閱模式功不可沒；共通點是與顧客緊密連結，擁有忠誠顧客，並獲得大量用戶資訊，打造精准服務與高價值用戶關係。訂閱模式成為企業必考慮的商業模式之一。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]

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