時尚與傳統激盪火花 「望好飲」與國產材跨域結盟

國立臺灣工藝研究發展中心為推動國產材品牌認證，並吸引年輕族群目光，特與台中文創據點審計新村「iin Sparkling & Drink 望好飲」跨域合作，以「森林的氣味」為主題， 將傳統與時尚結合，打造一個洋溢年輕活力森林意象的國產材示範點，讓生活在都市的人們，也能感受來自森林的溫暖擁抱。





我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣雖然是個島嶼國家，卻擁有從熱帶到寒帶豐富珍貴的森林資源。身處都市的我們，以為距離那片森林很遙遠，其實不經意間，森林的各種變身就存在你我身邊。尤其近年來，臺灣林產積極廣推國產材認證，希望打破臺灣森林與產業的界線，拉近與國民生活的距離，與「望好飲」異業結盟，開發國產材示範點就是具體行動之一。





「望好飲」是一個水果氣泡飲與藝文融合空間，初初到來的客人，總會被那不經意妝點的國材產家具驚艷到。以角落那隻極具簡約設計感的長凳為例，它是以香杉為主體，搭配白色烤漆的椅腳，體整色系和造型都非常符合店內空間氛圍。別具巧思的是，轉角的小空間，點綴一株國產的小綠樹，讓國產材不僅是透過成品呈現，還能展現樹木原貌，置身其中，彷如聞到小森林氣息，感覺很療癒。





另一個巧思是，運用香杉和相思木製作成深淺兩色的Wall deco，就像是一顆顆從氣泡飲跳出來的泡泡，每顆都可以透過轉動製造不同的視覺效果！它是店內牆上的有趣裝飾，與「望好飲」主打健康氣泡飲相呼應，開幕以來，已成為客人拍照打卡的網紅牆。











▲在「望好飲」舉辦「紅酒架DIY課程」，由「百木學堂-蔡裕霖老師」現場指導20幾名學生。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.18)

工藝中心主任張仁吉表示，對於國產材在工藝利用的碳權與經濟循環，不論是在生活、消費或者教育空間都還有很多可以說，可以做的。而首要之務，就是建立和年輕消費者的連結，以及國人對於國產材的價值認同，相信透過諸如與「望好飲」結盟而打造的示範點，將國產材融入年輕人生活中，應該是值得大力推廣。





▲主打健康氣泡飲的「望好飲」，是一個水果氣泡飲與藝文融合空間，時尚舒適，適合三五好友聚會。（圖／望好飲提供）

此外，為了讓年輕人經由接觸認識國產材，18日當天在「望好飲」舉辦「紅酒架DIY課程」，由「百木學堂-蔡裕霖老師」現場指導20幾名學生，透過手作從備好的香木材料一一組裝、上油，到完成紅酒架作品。有學生說，生平第一次實際感受木頭握在手心的溫度，也細細觀察美麗的木頭紋理，對木製品另有一番認識，內心充滿感動。









