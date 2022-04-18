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花蓮+57足跡曝！全中運輕艇有選手確診　龍舟比賽暫停3天

▲東半部疫情持續延燒，花蓮今（18）日新增57例確診，其中1位是全中運選手。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）
▲東半部疫情持續延燒，花蓮今（18）日新增57例確診，其中1位是全中運選手。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 17:39:55

東半部疫情持續延燒，花蓮今（18）日新增57例確診，其中1位是全中運選手，經PCR陽性確診，縣府緊急宣布同住210人快篩並停賽3天，環保人員也立即在鯉魚潭清潔消毒。

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全中運輕艇競速及靜水標竿部分賽事在鯉魚潭舉行，昨天部分賽事已經舉行完畢，晚間有1名選手回到飯店後，發現身體不適發燒，和教練反應後，快篩結果陽性，安排PCR篩檢，確認陽性確診。

該選手參賽期間住在位在鯉魚潭附近的玉山神學院，由於選手住宿由就讀學校安排，經統計目前共有210位選手，包含隊職員入住其中，已請衛生局提供快篩試劑，現正正等待結果，全中運執委會也緊急召開會議討論後，宣布龍舟賽停賽3天。

花蓮衛生局也公布最新足跡，遍布肯德基、麥當勞、合作金庫、光豐農會、統一超商太魯閣門市、統一駕訓班、全聯國聯店、特力屋、吉安農會生鮮超市、順發3C、鍾老爹牛肉麵等地。（編輯：孫唯容）

▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
▲花蓮最新足跡。（圖／花蓮縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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