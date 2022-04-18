《原子》首播獲好評！金星迷倒周湯豪　土星被誇原地出道

台灣最強男團選秀節目《原子少年》蟄伏1年，終於炸裂銀河系！昨（17）日播出首集「行星初現」，蓄勢待發的8大星球少年們終於在觀眾面前亮相，先行表演的地球組、金星組、木星組、土星組各有魅力，讓Ella（陳嘉樺）、坤達、周湯豪、田一德等四位導師都讚不絕口，金星跳舞可MAN可嫵媚的反差萌，讓周湯豪忍不住跳下舞台握手，土星舞力全開的唱跳實力，也被擔任嘉賓的菱格世代DD52的學姐們誇讚「可以整團原地出道！」





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▲重金1.2億元製作的《原子少年ATOM BOYZ》初登場。（圖／野火娛樂提供）

砸下1.2億元製作的《原子少年》，首集播出深獲好評，炫麗舞台和動感音樂水準不輸韓國，而依照專長、外型分類的8大星球少年各有特色。人氣最高的地球組首先登場，獲選上場的瑋弟、林佳辰、黃文廷、陳廷軒、傅俊傑，以輕快情歌《全世界暫停》展現宛如鄰家男孩般親切的特質，讓坤達形容宛如回到20年前出道那種清新感，佳辰、文廷用眨眼WINK猛放電，讓學姐們心動不已。





▲《原子少年》地球組表演陽光清新氣質，左起為林佳辰、黃文廷、傅俊傑、瑋弟、陳廷軒。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

緊接著登場的是金星組，染上鮮豔髮色的巴比、藍弟、蔡朕、NELSON、許孟維，人如其名是維納斯的化身，以華麗造型驚豔眾人，跳起旋律洗腦的《怎麼會》，讓人忍不住跟著哼唱「SHAKE SHAKE SHAKE THE BODY」，成員更誠意十足地改編DD52的舞蹈精華，喚起學姐一波回憶殺。





雖然造型較為中性路線，其實金星能唱能跳，舞姿整齊劃一，在台上可美可帥，實力不容小覷。擔任舞蹈老師6年的藍弟，是田一德昔日的學生，功力不在話下，而年紀輕輕的巴比有獨立製作音樂的能力，低沉嗓音媲美專業歌手，他現場表演《帥到分手》讓周湯豪聽了忍不住跳下導師席，走近舞台和他握手，巴比受寵若驚地說，這是很大的一個肯定。





▲金星舞台表演，舞姿整齊畫一。（圖／野火娛樂提供）

▲巴比 Bobby唱跳實力兼具，低沉歌聲獲老師讚賞。（圖／野火娛樂提供）

而全團平均身高185公分，以高帥路線擄獲人心的木星組，成員金雲、陳治廷、羅奕傑、饒高赫、江尚儒一走上舞台，宛如國際名模秀，雖在練舞過程一度遭遇亂流，出現更替成員的突發狀況，但5人詮釋性感舞風的《TOUCH ME》讓人賞心悅目，日本網友驚呼：「這是台灣的SUPER JUNIOR嗎？」原本因歌聲獲選上場的成員黃上瑋，跳舞表現不如預期，最後僅能「獻聲」無法登場，留下悔恨的男兒淚，周湯豪安慰他賽制或許不夠完美，但要努力克服缺點，下次一定會有登台機會。木星團員經歷此次波折，更加體驗到團結的重要性，推舉認真負責的陳治廷擔任團長，將團員的心凝聚在一起。





▲《原子少年》木星組成員出場宛如名模走秀，左起為饒高赫、羅弈傑、陳治廷、金雲、江尚儒。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

而舞技最獲推崇的土星組，由於選手實力都太強，一度讓老師難以抉擇，最後由林煥鈞、曹家齊、陳水豐、唐立杰、劉新民出線，舞風超殺的《迷霧》展現不畏艱難的超兇氣勢，動作難度指數最高，沒上台的團員不忘互相砥礪，被稱讚超有團魂，根本可以原地出道！





擔任主題曲《原來的少年》C位的林煥鈞，曾赴韓國擔任練習生，也曾參加中國選秀比賽，實力備受肯定，他和高中同學加碼跳了雙人舞，絕佳默契讓Ella深受感動。林煥鈞笑說，土星團能如此團結，就是大家都有互開玩笑的雅量，才能夠玩在一起，不過，觀眾對土星的期待值高到天花板，舞蹈難度一支比一支高，本來左腳就有舊傷，跳完連右腳也受傷，自嘲在台上表演「都是用盡一生的愛」，讓粉絲相當心疼！





▲《原子少年》的舞技精湛，被誇可以整團原地出道。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

▲《原子少年》土星組成員林煥鈞，從小學二年級就開始跳街舞。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

而《原子少年》首集播出後，讓許久沒看選秀節目的觀眾，燃燒起了男團魂，期待在台灣偶像面臨斷層之際，能讓這些兼具帥氣與實力的80位新星，再度閃耀娛樂圈，目前「行星初現」以金星、土星評分最高，《NOWnews》週日晚上10點將再播出水星、火星、天王星、海王星等四團舞台初登場首秀，還有選手陪同觀看的獨家福利，精彩內容還在後頭！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出





4/17起每週日晚間10點於《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





4/30起每週六晚間8點於三立都會台播出





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