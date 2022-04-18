名家論壇》單厚之／打疫苗是權利還是義務？

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防疫應該講究科學和比例原則，台灣至今沒有實施「疫苗護照」，今年1月柯文哲喊要用「台北通」做為疫苗通行證時，陳時中和指揮中心還表達反對，認為不應太強烈限制人的基本自由，也反對強制餐廳實施疫苗護照。
基本上，除了老師等特殊職業之外，台灣並沒有規定哪些人必須要施打疫苗。雖然指揮中心一直希望拉高台灣第3劑的施打率，但在指揮中心的定義，第3劑只是「加強針」，所謂的「完整接種」仍舊是打完兩劑疫苗。而且即便打了3劑，指揮中心也不認為就一定有足夠的防護力。
在上週之前，除了八大行業之外，台灣沒有任何的場域、活動要求要完整接種。如今指揮中心卻突然對健身房、旅行團，做出超過「完整」以上的要求，難免讓人覺得有針對性甚至是歧視。舉最簡單的例子，阿妹的演唱會爆出多起確診案例，但指揮中心並沒有要求民眾要打3劑，才能參加演唱會和藝文活動，為何對旅行團或健身房，就要用更嚴格的標準？
台灣是疫苗接受度高的國家，每個人從出生開始就要接種B肝、卡介苗、水痘、麻疹、日本腦炎等一連串的疫苗，有些還要打不只一劑，多數國人也都願意配合。但從法律面來看，這些都是公費施打疫苗，而非強制施打疫苗，提供疫苗是政府的義務，施打疫苗卻不是民眾的義務。《傳染病防治法》對兒童未施打疫苗沒有罰則，也從來沒有國人因為沒打疫苗，而喪失了任何權利或自由。
新冠病毒剛出現時，全球聞之色變，不知道這個病毒究竟會造成多大的傷害，指揮中心料敵從寬，以更高的標準面對、限制民眾更多的自由還可以理解。但到了如今這個階段，指揮中心都已經準備與病毒共存，還用一個前所未見的高標準，限制人民的自由，就讓人覺得師出無名、莫名其妙了。
從2年前疫情剛發生，指揮中心就錯估情勢，當全球先進國家都開始打疫苗時，台灣卻疫苗短缺，最終靠著日本、美國、郭董捐贈的疫苗，才度過難關。民眾要打疫苗的時候打不到，民眾不需要疫苗時，指揮中心卻要強迫民眾打。這難道不是為了轉移防疫不利的焦點，把防疫的破口導向八大行業、旅行團、健身房嗎？
指揮中心近日要推6~11歲兒童施打疫苗，結果同樣的事情，又再次上演。指揮中心兩手一攤，說買不到BNT的兒童疫苗，就給了莫德納EUA讓兒童施打，讓很多家長都擔心不已。
一天到晚誇耀防疫成就，不斷宣揚超前部署的政府，卻一再完成不了提供合適疫苗的義務，只能拿少數人的自由開刀，要求民眾無止盡的加打疫苗，來假裝自己已經做了所有可能的努力。結果居然還有人不斷的給予肯定跟掌聲，還有什麼事比這更荒謬可笑的？
●作者：單厚之／資深媒體人
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