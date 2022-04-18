11歲以下兒童打疫苗 柯文哲呼籲：有莫德納可以打就先打
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，而11歲以下兒童施打疫苗的問題，近日也再度浮上檯面。防疫指揮官陳時中表示，目前已經在向輝瑞洽詢兒童疫苗的採購，至於相對較為充足的莫德納疫苗，食藥署也通過6至11歲兒童接種半劑。對此台北市長柯文哲今（18）日下午受訪時，表示雖然兒童施打莫德納疫苗「不能說沒有副作用」，但整體來說利大於弊，呼籲「有莫德納可以打就先打」。
柯文哲表示，兒童無論是5到11歲還是6到11歲，很多國家都有先施打，因此有數據可以給台灣參考。「看起來不能說沒有副作用，但整體來說還是利大於弊。」柯文哲說，究竟是要打BNT還是打莫德納比較好，他自己認為黃立民醫師講得最中立，「如果沒有BNT只有莫德納，還是可以打。」
柯文哲直言，之所以兒童疫苗這麼慢上線，本來就是因為小朋友感染重症的機率比較小，所以擺到最後。「現在是因為小朋友可能傳染給大人、傳染給家裡阿公阿嬤，所以現階段小朋友打疫苗，有很大成份是為了防止他們去感染別人。」柯文哲說，最終目標還是為了要達到群體免疫，「沒辦法保證一定沒有副作用，只能說統計起來應該還是利大於弊，還是該打就打，有莫德納就先打。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。