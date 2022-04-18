投顧看Q2展望：地緣風險後，估值修復行情可期

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Fed於3月政策會議正式展開本波升息，目前市場預期Fed今年將升息7碼，有助推升美國10年公債殖利率，惟利率主要受通膨預期拉升，實質利率上升有限。過往經濟衰退多出現於高實質利率時期，以當前偏低的實質利率，較不易發生經濟衰退。此外，根據歷史經驗，實質GDP正成長時期常伴隨著企業獲利成長，目前市場預期2022年美國GDP成長3.7%，而觀察近數十年當美國GDP年增率介於3~4%之間時，淨利率年變動平均可上升40個基本點(0.4%)，標普500 EPS年增率平均成長11%。
近20年美國成長股曾經歷2000年網路泡沫、2008年金融海嘯兩次重挫，期間美國ISM製造業PMI及美國10年債利率皆大幅下滑，PMI多數時間處於榮枯線50以下的萎縮狀態。近期美國成長股指數自2021年11月創歷史新高後曾最多下跌20.8%，目前PMI仍處於55以上的擴張狀態，美國10年債利率上揚，與先前兩次衰退時期大環境有明顯不同，預料科技成長股修正後將逐漸回歸基本面。
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