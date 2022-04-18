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宜蘭收容所+17確診！縣府明起分流辦公　民眾限大廳洽公

▲考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，宜蘭縣政府員工18日在縣府大廳規劃集中洽公區，19日起民眾前往洽公都須在集中洽公區，防止疫情擴散。（圖／中央社）
▲考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，宜蘭縣政府員工18日在縣府大廳規劃集中洽公區，19日起民眾前往洽公都須在集中洽公區，防止疫情擴散。（圖／中央社）

中央社

2022-04-18 18:01:26

（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭縣長林姿妙今天說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，明天起縣府啟動分艙分流辦公，洽公民眾須集中縣府大廳，防止疫情擴散、降低接觸感染風險。

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林姿妙下午在防疫線上記者會中說，由於國小以下學童尚未施打疫苗，為保護學童健康，即日起維持國小及幼兒園原有的停課標準，也就是說若有1名學童確診，這名學童所屬班級停課10天；若2名學童確診且不同班，全校停課10天，並視疫苗施打情形滾動修正。

宜蘭縣衛生局表示，今天新增68名確診者，其中9日羅東晶園會館喜宴群聚案累計至今已有55名參加喜宴者確診，也衍生其他職場或家庭45人確診。

衛生局指出，值得注意的是，在羅東晶園會館喜宴群聚衍生案中，移民署宜蘭收容所至今共有17人確診，包含2名保全、5名行政人員、10名收容人，已要求宜蘭收容所依照高標準，實施分別收容，阻斷疫情傳播。（編輯：方沛清）1110418

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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