宜蘭收容所+17確診！縣府明起分流辦公 民眾限大廳洽公
（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭縣長林姿妙今天說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，明天起縣府啟動分艙分流辦公，洽公民眾須集中縣府大廳，防止疫情擴散、降低接觸感染風險。
林姿妙下午在防疫線上記者會中說，由於國小以下學童尚未施打疫苗，為保護學童健康，即日起維持國小及幼兒園原有的停課標準，也就是說若有1名學童確診，這名學童所屬班級停課10天；若2名學童確診且不同班，全校停課10天，並視疫苗施打情形滾動修正。
宜蘭縣衛生局表示，今天新增68名確診者，其中9日羅東晶園會館喜宴群聚案累計至今已有55名參加喜宴者確診，也衍生其他職場或家庭45人確診。
衛生局指出，值得注意的是，在羅東晶園會館喜宴群聚衍生案中，移民署宜蘭收容所至今共有17人確診，包含2名保全、5名行政人員、10名收容人，已要求宜蘭收容所依照高標準，實施分別收容，阻斷疫情傳播。（編輯：方沛清）1110418
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