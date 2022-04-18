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車勝元騙52歲李姃垠開房！為了2億《藍調》設計她當小三

▲《我們的藍調時光》第三集中，車勝元（左）為了錢接近李姃垠。（圖／翻攝Netflix）
▲《我們的藍調時光》第三集中，車勝元（左）為了錢接近李姃垠。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-18 18:20:57

韓劇《我們的藍調時光》由李炳憲&申敏兒、車勝元&李姃垠、韓志旼&金宇彬組3對CP主演，採單元劇方式播出，前三集為51歲車勝元&52歲李姃垠的篇章。劇中李姃垠飾演恩喜，初戀是車勝元飾演的漢修，2人久別重逢，並重回高中校外教學地點「開房間」，李姃垠差點介入別人婚姻當小三，2億積蓄還差點沒了。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，車勝元（右）跟李姃垠重回高中校外教學地點。（圖／tvN）
▲劇中，車勝元（右）跟李姃垠重回高中校外教學地點。（圖／tvN）
車勝元得知李姃垠富裕，他為了女兒的學費，決定濫用她對自己的情感接近對方，並以「我跟我老婆分居7年，準備離婚」讓李姃垠卸下心防後，2人到木浦市旅遊過夜，途中有不少肢體接觸，點燃李姃垠的少女情懷，豈料周邊朋友致電提醒她「車勝元缺錢」、「他是為了跟妳借錢」，並提供諸多證據，立即把李姃垠拉回現實。

李姃垠向車勝元攤牌，直問：「我們要做什麼？我和你都去洗澡，然後兩個人一起睡嗎？還是你終於要說出，你帶我來這裡的本意了？要我借你錢嗎？你到底要說多少謊？我剛剛才知道你缺錢。」她氣他不把自己當朋友，以離婚跟分居騙取信任，「沒錢可以直接說，你是在利用我對你的感情」。

車勝元則解釋：「我做的一並非全是謊言。如果能利用妳，我是想利用妳的。」他坦言不想要女兒放棄夢想，跟自己一樣沒錢，也提到看著李姃垠辛苦賺錢、撫養弟弟，跟自己處境相似，「我不想用錢來破壞你對我僅存的那些兒時美好回憶」。

李姃垠留在旅館爆哭，思考一夜後主動匯款2億給車勝元，她說：「做生意的人難免會虧錢，我打算當作我今年做生意虧錢，我這輩子做過好幾次虧本生意，你不用太在意，收下吧。」卻遭車勝元退回，他直言：「我不想讓妳虧錢。這次短暫待在濟州島生活，對我來說真的很划算。」車勝元隨後辭職，帶著妻小去旅遊、重新出發；李姃垠也正式跟藏在心底的初戀說再見。

▲劇中，李姃垠原以為能跟初戀在一起，發現是騙局崩潰不已。（圖／翻攝Netflix）
▲劇中，李姃垠原以為能跟初戀在一起，發現是騙局崩潰不已。（圖／翻攝Netflix）

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