車勝元騙52歲李姃垠開房！為了2億《藍調》設計她當小三

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車勝元得知李姃垠富裕，他為了女兒的學費，決定濫用她對自己的情感接近對方，並以「我跟我老婆分居7年，準備離婚」讓李姃垠卸下心防後，2人到木浦市旅遊過夜，途中有不少肢體接觸，點燃李姃垠的少女情懷，豈料周邊朋友致電提醒她「車勝元缺錢」、「他是為了跟妳借錢」，並提供諸多證據，立即把李姃垠拉回現實。
李姃垠向車勝元攤牌，直問：「我們要做什麼？我和你都去洗澡，然後兩個人一起睡嗎？還是你終於要說出，你帶我來這裡的本意了？要我借你錢嗎？你到底要說多少謊？我剛剛才知道你缺錢。」她氣他不把自己當朋友，以離婚跟分居騙取信任，「沒錢可以直接說，你是在利用我對你的感情」。
車勝元則解釋：「我做的一並非全是謊言。如果能利用妳，我是想利用妳的。」他坦言不想要女兒放棄夢想，跟自己一樣沒錢，也提到看著李姃垠辛苦賺錢、撫養弟弟，跟自己處境相似，「我不想用錢來破壞你對我僅存的那些兒時美好回憶」。
李姃垠留在旅館爆哭，思考一夜後主動匯款2億給車勝元，她說：「做生意的人難免會虧錢，我打算當作我今年做生意虧錢，我這輩子做過好幾次虧本生意，你不用太在意，收下吧。」卻遭車勝元退回，他直言：「我不想讓妳虧錢。這次短暫待在濟州島生活，對我來說真的很划算。」車勝元隨後辭職，帶著妻小去旅遊、重新出發；李姃垠也正式跟藏在心底的初戀說再見。