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新北＋500！居隔人數創新高　侯友宜直言疫情海嘯還沒來

▲新北市長侯友宜表示，現在只是大浪，還不是海嘯，絕對不是高峰，永遠要做好最壞的準備。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜表示，現在只是大浪，還不是海嘯，絕對不是高峰，永遠要做好最壞的準備。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-18 18:17:18

再創新高！中央流行疫情指揮中心宣布，今（18）日新增1390例的本土病例，其中以新北市500例居冠；新北市長侯友宜表示，新北目前共14616人居家隔離，居家照護截至17日為1070人，現在只是大浪，還不是海嘯，絕對不是高峰，永遠要做好最壞的準備。

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侯友宜直指，這幾天他雖然在自主健康監測中，只是減少公開行程，並思考中央政策與地方執行所遇到的問題，而記者會前也按照規定進行快篩，並趁這幾天盤點新北第一線的量能；此外，他若有一天面臨須居家隔離，也已經規劃好隔離的地點、如何做好市政協調聯繫。

針對居家隔離的問題，侯友宜也給向中央建議，各縣市匡列居隔的方式不一致，且沒有同步縮小，基層人員花了很大量時間處理居隔通知書、電話說明，消耗第一線人員量能，明顯耗費人力；為此，新北市透過衛生體系建議中央，能以健保快易通、簡訊或其他的方式通知匡列者，盡快解決此問題。

侯友宜也建議修正PCR的採檢制度，目前被列為居隔者都要做PCR採檢，需要大量的防疫計程車運送，也造成醫院的大排長龍，建議除了快篩陽性再做PCR外，快篩陰性就以陰性取代；最後也拜託中央幫忙，快篩試劑量嚴重不足，新北很早就訂大量的快篩試劑，但中央已宣布經徵用，業者一直無法順利交貨。

侯友宜補充，新北光居隔執行的14616人，在居隔期間大概要4支的快篩試劑，今天第一次報到一次發給4支，想想看14000人就要56000多支快篩試劑；居隔一次性的發放跟陸續發完全不同，如果一次一次發，基層員警就忙翻了、電話被打爆，呼籲業者共體時艱，以共同契約方式給市府更多資源。

至於新北市有很多跨區就讀的現象，是否會造成疫調的盲點？衛生局長陳潤秋回應，會以實際居住地匡列，學生有跨區的狀況時候，在進行疫調的時候，會問清楚實際居住的地址，並以實地居住的地址進行匡列；此外，新北市社區篩檢站近一週的平均陽性率 為1.44%。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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