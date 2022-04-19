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房市／8年級買房好難？台中這一區有機會

▲台中十期重劃區吸引年輕買方移入，區域內生活機能也明顯提升。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中十期重劃區吸引年輕買方移入，區域內生活機能也明顯提升。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-19 08:00:00

營建、土地成本雙漲，2字頭房價在台中市場愈趨稀少。但北屯十期重劃區在這波漲聲中，因10年內新古屋仍有機會找到單價2字頭、總價900萬左右的2房附車位物件，再加上鄰近74快速道路松竹、太原匝道交通優勢，吸引不少預算有限的8年級首購族，據當地房仲業者觀察，甚至有超過一半以上都是即將成家或是新婚的年輕族群買在當地。

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十期重劃區以往被視為台中市區通往大坑的門戶，地理位置相對邊陲，也因此房價基期較低；74快速道路通車後，在交通利多彌補下，吸引不少買方到此地購屋，尤其是年紀輕的首購族群特別多。因剛需強勁，信義房屋4月在十期開出新分店。

信義房屋十期東山店店長楊智凱分析，十期重劃區兩大優勢就是交通、房價CP值高。交通部分，十期鄰近74快速道路松竹、太原2個匝道，亦可銜接國道3號、4號，2年後又可串聯國道1號，雖然隨著移入人口增多，目前上下班時段路況難免擁塞，仍是區域一大利多；價格部分，過去1年台中房價持續上漲，市中心10年內物件每坪成交價登上4字頭，同屬舊台中市區的北屯十期仍可覓得2字頭房價，最高不過3字頭初，換算下來，900萬有機會買到2房加車位物件，若是3房加車位，總價則約1300至1400萬左右。

楊智凱表示，在兩大優勢帶動下，年輕首購族持續移入，不僅十期所在的軍功、廍子、水景、和平4個里人口顯著成長，商圈也愈趨成熟，例如以前十期的餐廳大多是賣甕窯雞，現在因年輕人口多，星巴克、康是美、茶六、燒瓶子這類年輕人喜愛的店家陸續進駐，新興生活圈儼然成形；此外，除原先在地的軍功、建功國小，也新設廍子國小。

楊智凱也觀察到，目前十期買方超過五成都是準備結婚或新婚的8年級生，由於是為成家買房，3至5年可能出現小換大的需求，但因十期機能漸成熟，加上預算考量，多數人會繼續在同區域找房，黏著度頗高。至於目前升息等房市管控措施，因當地預售屋較少且多以自住為主，衝擊購屋意願的狀況不明顯，但仍建議買方購屋前，要精算日後每月還款金額，盡量控制在家庭收入3分之1以內比較保險，避免日後再有升息舉措，恐加重還款負擔。

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