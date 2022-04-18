封控逾1個月！上海動物園自成「小社區」　5千動物未挨餓

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裡頭的5000多隻動物並不知道動物園外發生了什麼事情，少了遊客之後，整座動物園也安靜了下來。不過相較於園外的2500萬市民每天為食物所苦，園裡的動物仍能維持應有食物，大熊貓的竹筍，老虎的牛肉，長頸鹿的草料，在一個月的封閉隔離中，並未中斷過。
上海動物園園長裴恩樂表示，想要保證疫情期間，動物園的動物不出問題，首先要解決人手問題。部分男性飼養員選擇了留守動物園，再加上部分留守的女性員工，再加上宣布分區域封控的前夕，又有不少員工自主回到動物園，因為一但封閉在家便無法返回動物園。上海動物園只有160名飼養員，算上後勤保障和行政工作者，封閉在動物園中的總人數約300人。
為了確保留在園裡的工作人員健康安全以及有足夠的生活物資，園方備有抗原檢測試劑盒，讓員工可以自我篩檢，並且準備躺椅、墊子、睡袋、牛奶及餅乾，員工食堂也準備足夠的食品物資，保障供應一日三餐。裴恩樂表示，「雖然食材緊張，但是讓員工吃飽還是沒問題的」。
雖然在長期封閉隔離之下，員工無法回家和家人團聚，而全程處於不穩定的情況下，也出現了急躁、焦慮等情緒，裴恩樂指出，動物園內充足的人力儲備和高效的協調機制是應對突發情況的基礎，「大家都一樣，這種時候只能體諒和容忍，只能先把動物園中的動物們照顧好。」
解決了人手問題後，還面臨另一個大問題，就是解決5000多隻動物的食物供應。數量不僅要保證，品種同樣需要保證。香蕉、蘋果、柳丁以及各種時令蔬菜；雞肉、牛肉、豬肉、兔肉、羊肉之外，還有海蝦、磷蝦、梅子魚、多春魚、鯧魚、青占魚等海鮮，並不是奢侈，而是要因應不同種類、習性生物的日常必需品。
上海動物園飼料間主管周穎表示，園內一天大概需要蔬菜850斤（中國一斤500公克），水果510斤，冷凍肉類，牛肉、活雞、兔子650公斤，糧食雜品若干，還有海水素和海鹽等。
在最初接到封控4天的通知後，上海動物園便開始大量備貨，為了做到萬無一失，上海動物園將飼料量儲備擴充到了7至10天，對一些原先需要日送的蔬菜水果也進行了相應的儲備。因外地快遞停發，部分較冷門的果蠅、蟋蟀等飼料也經各方努力得到了解決。
另外，上海動物園在2017年建成全新的動物飼料配送中心，能夠儲存水果和各種需要冷藏的飼料，以及肉類、魚類飼料，讓動物飼料從採購入庫儲藏到加工，再到配發都能夠應對。
動物園其實就像一個小的社區，封控時社區需要將物資送到每一戶居民手中，動物園也是如此，飼養員最終會將一袋袋的食物送達每一戶動物。但動物園的優勢在於，不用思考最後一公里的問題。
上海動物園以充足的準備和冷靜的應對，在一個月來順利保障了動物園的正常運行。封閉的日子中，上海動物園裡的動物生活也沒有發生太多變化，由於閉園，部分動物的活動範圍和時間變長了。狒狒則進行種群社會化的更迭，一個月中，一直在進行王位的鬥爭，動物園還沒有解封，新的狒狒王已經「登基」了。
在封閉期間，並不是只要保證動物可以吃好喝好，園方還得利用遊客無法遊覽的時間，進行籠舍調整，豐容升級，以及繁殖保育等工作。例如為鳥類安裝巢窩、修剪樹枝乾草以提供巢材、添加營養劑等等。雖然閉園會帶來門票收入的損失，但是對於部分園內動物來說，也是很好的休整調養階段。
裴恩樂表示，「上海是個國際化大都市，社會文明程度很高，如果因為疫情，動物園中的動物沒有東西吃，沒有人照顧死掉了，我覺得我做為園長是一件特別丟人的事。」