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上海資深軍醫不信清零　烙狠話「有本事清零我割腕謝罪」

▲上海資深感染病學家繆曉輝，日前發文質疑當局堅持的動態清零政策，還點名當紅的「防疫權威」要他們「有本事就清零」，若成功自己將向中國14億人謝罪。（圖／翻攝自微博）
▲上海資深感染病學家繆曉輝，日前發文質疑當局堅持的動態清零政策，還點名當紅的「防疫權威」要他們「有本事就清零」，若成功自己將向中國14億人謝罪。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-18 18:47:45

中國官方堅持實施「動態清零」防控疫情，甚至喊出20日要徹底完成上海的社會面清零，然而國內許多專家學者卻抱持不同觀點，中國防疫專家繆曉輝教授更批評為了抗疫延伸的次要傷害已經超過新冠疫情本身的傷害，甚至點名多次跟著中央強調清零的防疫專家吳尊友和梁萬年，烙下狠話「你倆有本事清零了，我對著14億人割腕謝罪！」。

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上海作為全球重要金融中心，在疫情急遽升溫下面臨的是重重封控亂象與龐大經濟損失，中國當局堅持的「動態清零」政策引發民眾強力反彈，就連有著解放軍軍醫系統背景、黨齡42年3個月的傳染病專家繆曉輝也看不下去，他表示自己近日每天都處於焦慮中，曾任上海市第二軍醫大學長征醫院前副院長，如今是海軍軍醫大學教授的他每天都在盡一己之力幫助身邊的人，「工作量遠遠大於正常上班的日子」。

繆曉輝表示，中央堅持的「清零派」總是揪著「躺平派」不放，但自始至終幾乎沒有專業人士說過或建議過要「躺平」，他思考著如何在其中取得平衡點，但每次發出一點科學的聲音，就立即就被「通知違規」而刪除發言，「那些故意『翻譯錯誤』、刻薄謾罵醫學專家、故意偷換概念、非專業人士搜集一堆撕裂的數據唬人、空喊口號而無任何實質性建議的文章，卻從來不被刪除？」

▲▲ 前第二軍醫大學長征醫院醫教部主任、副院長繆曉輝，是中國知名感染病學和肝病學專家。（圖／翻攝自微博）
▲繆曉輝認為「堅持動態清零」可能造成的額外死亡數將超出病毒帶來的破壞。（圖／翻攝自微博）
繆曉輝認為，按照北京當局清零的決心和手段，只會讓封控產生的損失超過新冠病毒帶來的破壞，他引述中國疾控中心在英國醫學雜誌BMJ發布的數據，指出疫情期間糖尿病死亡率增加83% 、自殺死亡率增加了66%，估算上海封控下糖尿病患的額外死亡人數恐高達2141例，醫療擠兌帶來的額外死亡將遠超感染Omicron的死亡率。

文章內繆曉輝點名當紅的中共「防疫權威」吳尊友和梁萬年，吳尊友是中國疾病預防控制中心的流行病學首席專家、梁萬年則是中共國家衛健委新冠疫情應對工作領導小組的專家組組長，兩人極力擁護當局的防疫政策，更異口同聲讚動態清零是上海、乃至全中國的最佳抗疫方案。

繆曉輝怒批，「掌握話語巨權的吳尊友和梁萬年，你們做過醫生們嗎？看過一個病人嗎？……你們倆有本事『清零』了，我對著14億人割腕謝罪」，文末更向兩人喊話「不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」。

▲▲ 前第二軍醫大學長征醫院醫教部主任、副院長繆曉輝，是中國知名感染病學和肝病學專家。（圖／翻攝自微博）
▲資深軍資繆曉輝點名當紅的防疫權威，文章迅速被網友們轉發截圖。（圖／翻攝自微博）
然而中國官方仍不改其立場，不斷宣布中國具備清零能力，而繆曉輝點名吳尊友與梁萬年的文章卻迅速被微博刪除，只剩下「此內容因違規無法查看」的頁面。

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