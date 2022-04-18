環保署長張子敬率團出席帛琉海洋大會　再增8人確診

行政院環境保護署長張子敬日前擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），全團團員及隨團人員在4月16日返國後在機場所進行的PCR，採檢結果陸續出現確診案例，今（18）日新增8名團員確診，累計12人確診。
外交部表示，除了昨（17）日已經向外界說明的2位團員、1位隨團人員及1位駐帛琉大使館人員之外，今日經PCR檢測，再增加2位團員及6位隨團人員確診。總計本次我國代表團出席OOC大會，我方確診人數累積達12位，包括訪團成員4位、隨團人員7位、駐館人員1位。確診人員目前症狀均屬輕症，其他團員及與會者的PCR檢測結果則皆為陰性。
外交部進一步表示，在第一時間已通報指揮中心及縣市政府相關單位，依規定啟動防檢疫因應措施並落實人員關懷。外交部將持續密切注意所有團員、機上其他乘客及相關接觸對象的健康情形，加強健康情形監控，維護全體團員健康。
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