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環保署長張子敬率團出席帛琉海洋大會　再增8人確診

▲行政院環境保護署長張子敬日前擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」傳出12人確診新冠肺炎。(圖／外交部提供)
▲行政院環境保護署長張子敬日前擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」傳出12人確診新冠肺炎。(圖／外交部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-18 20:01:14

行政院環境保護署長張子敬日前擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），全團團員及隨團人員在4月16日返國後在機場所進行的PCR，採檢結果陸續出現確診案例，今（18）日新增8名團員確診，累計12人確診。

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外交部表示，除了昨（17）日已經向外界說明的2位團員、1位隨團人員及1位駐帛琉大使館人員之外，今日經PCR檢測，再增加2位團員及6位隨團人員確診。總計本次我國代表團出席OOC大會，我方確診人數累積達12位，包括訪團成員4位、隨團人員7位、駐館人員1位。確診人員目前症狀均屬輕症，其他團員及與會者的PCR檢測結果則皆為陰性。

外交部進一步表示，在第一時間已通報指揮中心及縣市政府相關單位，依規定啟動防檢疫因應措施並落實人員關懷。外交部將持續密切注意所有團員、機上其他乘客及相關接觸對象的健康情形，加強健康情形監控，維護全體團員健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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