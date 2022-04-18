不反對打疫苗！李沛旭捍衛「健身權」　強調等同工作權

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李沛旭痛批，但對於選手以及健身相關產業人員而言，這是賴以生存的必要區域，就像你們任何一種職業，捍衛的生存工作權利一樣重要。
李沛旭強調，從來沒說自己絕對反疫苗，且自己已經接種了兩劑，反的是「違反自由意願的強制醫療行為」，尤其是效應風險始終模糊不清的疫苗。
李沛旭也感嘆，備賽比賽再即，22日的限制在期，即便現在放棄了自己對自由人權的堅持，為了我的工作及事業目標而賭命施打，政令寬限期間過短，疫苗施打預約平台效能不及，苦無門路無從解決，希望執政者和偏頗意識形態的群眾們，可以重新理性思考。
此外，網紅館長陳之漢也針對3劑疫苗，才能進健身房提出質疑，直嗆「難道深蹲比吃飯更容易染疫嗎？」，今天指揮官陳時中也在防疫記者會中回應，「打疫苗不是壞事情，如果打疫苗是一件傷害身體、對身體沒有幫助的事情，那就可以來討論，但事實上打疫苗是好事情。」（編輯：孫唯容）
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