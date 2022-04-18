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不反對打疫苗！李沛旭捍衛「健身權」　強調等同工作權

▲4月22日起必須打滿三劑疫苗才能進入健身房之後，引起不少健身界人士反彈，館長、男星李沛旭都大表不滿，今（18）日李沛旭再度發聲維護「健身權」。（資料照／記者林柏年攝）
▲4月22日起必須打滿三劑疫苗才能進入健身房之後，引起不少健身界人士反彈，館長、男星李沛旭都大表不滿，今（18）日李沛旭再度發聲維護「健身權」。（資料照／記者林柏年攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 20:04:12

流行疫情指揮中心日前決議，4月22日起必須打滿三劑疫苗才能進入健身房之後，引起不少健身界人士反彈，館長、男星李沛旭都大表不滿，今（18）日李沛旭再度發聲維護「健身權」，直言自己從來沒有反對打疫苗，也已經接種了兩劑，「反的是『違反自由意願的強制醫療行為』，尤其是效應風險始終模糊不清的疫苗。」

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▲（圖／翻攝李沛旭臉書）
▲李沛旭再度發聲維護「健身權」。（圖／翻攝李沛旭臉書）
李沛旭在臉書發文表示，健身房對有些人來說，可能是可有可無的娛樂或消遣，不運動的人一輩子不會踏入的地方，所以將它輕視為，近似於八大行業之一的項目，無關痛癢。

李沛旭痛批，但對於選手以及健身相關產業人員而言，這是賴以生存的必要區域，就像你們任何一種職業，捍衛的生存工作權利一樣重要。

李沛旭強調，從來沒說自己絕對反疫苗，且自己已經接種了兩劑，反的是「違反自由意願的強制醫療行為」，尤其是效應風險始終模糊不清的疫苗。

李沛旭也感嘆，備賽比賽再即，22日的限制在期，即便現在放棄了自己對自由人權的堅持，為了我的工作及事業目標而賭命施打，政令寬限期間過短，疫苗施打預約平台效能不及，苦無門路無從解決，希望執政者和偏頗意識形態的群眾們，可以重新理性思考。

▲館長對7歲童遭柔道教練摔到腦死感到不可思議。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）
▲網紅館長陳之漢也針對3劑疫苗，才能進健身房提出質疑。（圖／翻攝 館長成吉思汗YouTube）
此外，網紅館長陳之漢也針對3劑疫苗，才能進健身房提出質疑，直嗆「難道深蹲比吃飯更容易染疫嗎？」，今天指揮官陳時中也在防疫記者會中回應，「打疫苗不是壞事情，如果打疫苗是一件傷害身體、對身體沒有幫助的事情，那就可以來討論，但事實上打疫苗是好事情。」（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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