觀光局急救國旅退訂潮　三劑疫苗參團、退費標準一次看

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觀光局長張錫聰今日分別與旅行業及旅宿業者溝通，並公告後續處理與認定標準。接種對象方面，參加團體旅遊之旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種 ，但不包括12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲之旅客。
而18歲以上尚未打追加劑，已滿第2劑間隔期者，請旅客儘快於出團前打第3劑，已打完兩劑，但「未滿」12週者，出示施打兩劑證明即可參團，另有醫師開立證明，不能施打所有疫苗者，旅客需提供參團前天或當天快篩陰性證明，即可參團。另外如果符合「特定團體」，則不需要滿足第3劑接種規定，包含學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等。
如果未符合完整接種的消費者，適用國內旅遊定型化契約第13條，「旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據，如航空公司退票手續費、旅宿之取消費用等，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。」
12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，不在上述規定限制內，報名參團者不受影響，如因個人因素取消行程，適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。特定團體取消行程適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。
觀光局表示，為了減少業者及民眾損失，也與航空公司及旅宿業者協商後續處理作法。航空公司方便，國內航線業者同意18日前預定22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於21日前檢附團體旅客之疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票。
旅宿業者方面，觀光局表示，因不同旅宿規模大小及成本有異，且多已訂有合作契約，旅館公會表示會盡力協調旅館業，以長久合作之善意考量，從寬處理此次防疫政策受影響之個案，以降低雙方及旅客損失。
旅客與旅行社間如因取消行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向品保協會申訴調處，若失敗可再向觀光局申訴處理，期待讓民眾及旅遊業了解參團旅遊指引，儘速恢復國內旅遊市場。