COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

觀光局急救國旅退訂潮　三劑疫苗參團、退費標準一次看

▲為了因應防疫第三劑新規範，觀光局今日緊急邀集業者溝通協助處理措施，期盼減少業者及旅客損失，儘速恢復國旅市場。圖為2020澎湖花火節。（示意圖／NOWnews資料照）
▲為了因應防疫第三劑新規範，觀光局今日緊急邀集業者溝通協助處理措施，期盼減少業者及旅客損失，儘速恢復國旅市場。圖為2020澎湖花火節。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-18 19:54:58

指揮中心日前公告需打滿三劑疫苗才可參團出遊，使疫情再起下的旅遊業者雪上加霜，交通部長王國材今（18）日上午前往立法院時受訪表示，指揮中心事先並沒有與交通部研商。而為了因應防疫第三劑新規範，觀光局今日緊急邀集業者溝通協助處理措施，期盼減少業者及旅客損失，儘速恢復國旅市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心15日宣布，22日起團體旅遊符合接種年齡須完成第三劑接種才能出遊，觀光局同日與疫情指揮中心確認相關對象及規範後，積極與行政院消費者保護處及民用航空局研商解約退費事宜。

觀光局長張錫聰今日分別與旅行業及旅宿業者溝通，並公告後續處理與認定標準。接種對象方面，參加團體旅遊之旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種 ，但不包括12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲之旅客。

而18歲以上尚未打追加劑，已滿第2劑間隔期者，請旅客儘快於出團前打第3劑，已打完兩劑，但「未滿」12週者，出示施打兩劑證明即可參團，另有醫師開立證明，不能施打所有疫苗者，旅客需提供參團前天或當天快篩陰性證明，即可參團。另外如果符合「特定團體」，則不需要滿足第3劑接種規定，包含學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等。

如果未符合完整接種的消費者，適用國內旅遊定型化契約第13條，「旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據，如航空公司退票手續費、旅宿之取消費用等，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。」

12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，不在上述規定限制內，報名參團者不受影響，如因個人因素取消行程，適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。特定團體取消行程適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。

觀光局表示，為了減少業者及民眾損失，也與航空公司及旅宿業者協商後續處理作法。航空公司方便，國內航線業者同意18日前預定22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於21日前檢附團體旅客之疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票。
旅宿業者方面，觀光局表示，因不同旅宿規模大小及成本有異，且多已訂有合作契約，旅館公會表示會盡力協調旅館業，以長久合作之善意考量，從寬處理此次防疫政策受影響之個案，以降低雙方及旅客損失。

旅客與旅行社間如因取消行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向品保協會申訴調處，若失敗可再向觀光局申訴處理，期待讓民眾及旅遊業了解參團旅遊指引，儘速恢復國內旅遊市場。

今日最聚焦／國旅也快撐不住！專家籲振興、紓困並行

近半國旅券月底到期　王國材：剩餘將補助特色團

國旅券月底到期！觀光局：使用率約6成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀