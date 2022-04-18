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三上悠亞沒錢了？穿內衣「布料全沒只剩鋼圈」　畫面好扯

▲三上悠亞分享穿著只有鋼圈沒有布料的內衣照片。（圖／三上悠亞Twitter）
▲三上悠亞分享穿著只有鋼圈沒有布料的內衣照片。（圖／三上悠亞Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-18 20:09:572022-04-18 20:10:53

日本AV天后三上悠亞除了拍成人片本業，更兼任二代惠比壽麝香葡萄成員、韓團Honey Popcorn隊長，服飾副業、代言並行中。她日前為了鼓勵粉絲一天的辛勞，在社群放上辣照福利，三上悠亞穿著只有鋼圈沒有布料的內衣畫面，再次締造話題。

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▲三上悠亞圈粉無數。（圖／三上悠亞Twitter）
▲三上悠亞圈粉無數。（圖／三上悠亞Twitter）
三上悠亞是社群重度使用者，Twitter、IG、TikTok到YouTube都有，會隨著客群分享不同主題內容，而Twitter偏向18禁，除了發布新片預告，也常上傳火辣照片，近日一張她穿著只有鋼圈沒有布料的內衣、為粉絲加油的照片，吸引不少網友留言表示：「謝謝！妳也辛苦了」、「辛苦悠亞努力工作，期待妳的新作品」、「一天的疲憊都消失了」。

三上悠亞日前分享拍成人片的辛酸血淚，提到有一次跟爺爺等級的男優工作，但因為很多事情「無法控制」，導致當時重拍5次，覺得太辛苦淚灑片場。她也透露從偶像轉行當AV女優的理由，是在20歲因醜聞被演藝圈排擠，但又想繼續待在這圈子，「不知道是會一蹶不振，還是能熬過去，所以想要一點新的改變，不想一事無成待在娛樂圈」，於是她決定拍AV，「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，需要大新聞，要讓大家驚豔，我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行」，最後在未告知家人朋友的情況下，拍AV出道。

▲▼三上悠亞照片尺度性感。（圖／三上悠亞Twitter）
▲▼三上悠亞照片尺度性感。（圖／三上悠亞Twitter）
▲▼三上悠亞照片尺度性感。（圖／三上悠亞Twitter）
 

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