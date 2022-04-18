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學生確診單日飆增262人！教育部：19縣市493校停課

▲教育部今（18）晚宣布，全台累計3015名學生染疫，包括本土2330例，境外移入685例，本土個案比起昨天，新增262人確診。（示意圖，非當事畫面／基隆市政府提供）
▲教育部今（18）晚宣布，全台累計3015名學生染疫，包括本土2330例，境外移入685例，本土個案比起昨天，新增262人確診。（示意圖，非當事畫面／基隆市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 20:29:11

教育部今（18）晚宣布，全台累計3015名學生染疫，包括本土2330例，境外移入685例，本土個案比起昨天，新增262人確診；全國共493所校園受影響，總數新增22所，分佈在19縣市。

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教育部公布，各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計19縣市、493所園校（含幼兒園91所、國小211校、國中64校、高級中等學校96校、大專校院31校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

教育部也指出，目前全台3015名學生染疫，大專校院有1264例（增73本土、4境外）、高中413例（增37本土）、國中262例（增23本土）、國小784例（增84本土）、幼兒園292例（增41本土），整體人數較昨天2753人多出262人。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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