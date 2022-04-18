遭盧秀燕指變更中捷路線　林佳龍：民意不會站在謊言那邊

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林佳龍對此說，這些話聽在耳裡，感到不可置信。一位市長，要負責的對象是市民，而不是某一位前任市長。捷運攸關全體台中市民的福祉。當初自己領軍的市府團隊，在路線的設計上，廣納各種專業意見，最大化全體市民利益需求，自己與團隊問心無愧。
林佳龍說，盧秀燕已執政將近4年，握有龐大市府資料，但在議會答詢，卻無法回答台中捷運的演化。
林佳龍回憶，胡志強在2014年規劃六條BRT。先在選前推出BRT藍線，自我放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。BRT的真假，是不是正確的交通建設，有沒有造成塞車及其他交通不便，台中市民自有評斷。自己上任之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。
林佳龍說，2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，自己並在任內爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助，然而盧秀燕上任後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，引起社會譁然。
林佳龍表示，高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？
林佳龍說，捷運是全台中市的捷運，希望能加速建設。可惜在中二選區立委補選的過程，反而看見原來拉動捷運路線有一雙看不見的手。執政近四年的盧秀燕，請正視市民的憤怒，顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待。
林佳龍說，一句「啟人疑竇」反而讓盧秀燕疑竇叢生，一再企圖誤導的也終究是紙包不住火，民意更不會站在謊言的一方。如果有需要，自己也願意跟盧坐下來討論捷運藍線的未來。