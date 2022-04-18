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遭盧秀燕指變更中捷路線　林佳龍：民意不會站在謊言那邊

▲林佳龍認為盧秀燕顛倒黑白的甩鍋言論，終究會紙包不住火，且無法回應台中市民的期待。（圖／資料照）
▲林佳龍認為盧秀燕顛倒黑白的甩鍋言論，終究會紙包不住火，且無法回應台中市民的期待。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-18 22:16:252022-04-18 22:21:07

台中捷運藍線爭議不斷，綠營質疑取消沙鹿火車站的規劃是圖利特定人士，現任市長盧秀燕反批是前市長林佳龍「變了、轉掉了！」，引發論戰。林佳龍今（18）日晚間回應指出，這些話聽來不可置信，自己的團隊對捷運路線廣納專業意見，問心無愧，盧秀燕上任後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，引起社會譁然，一句「啟人疑竇」反而讓盧秀燕疑竇叢生，一再企圖誤導的也終究是紙包不住火，民意更不會站在謊言的一方。

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▲盧秀燕拿著路線圖，強調她的捷運藍線是胡志強時代版本，並指林佳龍變更路線的動機「啟人疑竇」。（圖／台中市政府提供，2022.04.18）
▲台中捷運藍線爭議不斷，台中市長盧秀燕的發言再度引發討論。（圖／台中市政府提供）
盧秀燕今天在議會答詢時，指自己的捷運藍線綜合規劃就是依據前市長胡志強時代版本，一路走台灣大道。她強調「我任內沒有變（路線），是林市長（林佳龍）變了，說要與沙鹿火車站共構，事實上站址卻設在重劃區」，她強調自己「開大門走大路」，反而是林佳龍變更路線的動機「啟人疑竇」。

林佳龍對此說，這些話聽在耳裡，感到不可置信。一位市長，要負責的對象是市民，而不是某一位前任市長。捷運攸關全體台中市民的福祉。當初自己領軍的市府團隊，在路線的設計上，廣納各種專業意見，最大化全體市民利益需求，自己與團隊問心無愧。

林佳龍說，盧秀燕已執政將近4年，握有龐大市府資料，但在議會答詢，卻無法回答台中捷運的演化。

林佳龍回憶，胡志強在2014年規劃六條BRT。先在選前推出BRT藍線，自我放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。BRT的真假，是不是正確的交通建設，有沒有造成塞車及其他交通不便，台中市民自有評斷。自己上任之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。

林佳龍說，2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，自己並在任內爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助，然而盧秀燕上任後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，引起社會譁然。

林佳龍表示，高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？

林佳龍說，捷運是全台中市的捷運，希望能加速建設。可惜在中二選區立委補選的過程，反而看見原來拉動捷運路線有一雙看不見的手。執政近四年的盧秀燕，請正視市民的憤怒，顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待。

林佳龍說，一句「啟人疑竇」反而讓盧秀燕疑竇叢生，一再企圖誤導的也終究是紙包不住火，民意更不會站在謊言的一方。如果有需要，自己也願意跟盧坐下來討論捷運藍線的未來。

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